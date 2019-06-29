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وزارة التخطيط تطلق برنامج رفع كفاءة محافظة بورسعيد لتدريب 1473 موظفا

السبت، 29 يونيو 2019 10:44 ص
وزارة التخطيط تطلق برنامج رفع كفاءة محافظة بورسعيد لتدريب 1473 موظفا جانب من التدريب
كتبت ــ هبة حسام

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أطلقت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى برنامج رفع كفاءة محافظة بورسعيد والذى يستهدف تدريب عدد 1473 موظفا كمرحلة أولية لكل من الدرجات العليا والوسطى الإشرافية من موظفى ديوان عام المحافظة والمديريات التابعة لها، وذلك بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب، فى إطار تنفيذ المنظومة الآلية الموحدة للتحول الرقمى بمحافظة بورسعيد، وتكليف رئيس الجمهورية بأن تكون بورسعيد أول محافظة رقمية ذكية 2019، وفى ضوء خطة الدولة للتحول الرقمى والسعى لتعميمه فى جميع الجهات الحكومية والوزارات والهيئات التى تقدم خدمات حكومية، بهدف الحد من إهدار الوقت والحفاظ على أموال الدولة، ودعمًا لجهود تحقيق التنمية الشاملة.

وأكدت وزارة التخطيط، أنها قامت بتنفيذ العديد من الخدمات والمشروعات فى محافظة بورسعيد، والتى تهدف إلى بناء معلوماتى قادر على التغيير والوصول إلى جهاز إدارى كفء فعال، وتخفيف العبء على المواطنين من خلال إتاحة الخدمات الحكومية الإلكترونية وبناء منظومة الخدمات الحكومية المتكاملة، منوهة عن التعاون مع الجهات الحكومية المختلفة فى تطوير البنية التحتية وتطوير الأنظمة والتطبيقات والخدمات الحكومية وتعديل هذه الأنظمة للربط مع مركز الدفع والتحصيل الالكتروني، مشيرة إلى أن التحول الرقمى يساهم فى تسريع عمليات التنمية الشاملة ومضاعفة العائد على الاستثمار، فضلًا عن مساهمته فى تحقيق الرضا العام من خلال تقديم خدمة أفضل للمواطن، وتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.

أضافت الوزارة، أن البرنامج التدريبى يأتى فى إطار رفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة وتنمية وبناء القدرات للعاملين، مشيرة إلى أن التدريب وبناء القدرات يعد أحد المحاور الرئيسة لخطة الإصلاح الإدارى التى اعتمدتها الدولة وهو يقوم على وضع إطار متكامل لتدريب العاملين بالجهاز الإدارى يعتمد على دراسة منهجية للاحتياجات التدريية من أجل خلق جيل جديد من القيادات الحكومية الواعية بمفاهيم الخدمة العامة والقادرة على قيادة التغيير المنشود بالجهاز الإدارى.

من جانبها قالت غادة لبيب، نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإدارى، إن خطة بناء القدرات تستهدف عدة مستويات وظيفية على مستوى الدولة هم شاغلو وظائف الإدارة العليا والقيادية، والإدارات الوسطى والإشرافية، وشاغلو الوظائف التخصصية، وحديثى الالتحاق بالجهاز الإدارى والفئات الخاصة، منوهة عن التعاون مع كبرى الجامعات ومراكز التدريب على مستوى العالم لضمان مستوى متميز من التدريب والانفتاح الثقافي.

كما أوضحت أن محتوى البرنامج التدريبى يشمل عدة موضوعات تدريبية مثل التعرف على أخلاقيات وسلوكيات الموظف العام، التحول الرقمي، التثقيف المالى لغير الماليين، التعامل مع الجمهور ومهارات التواصل الفعال، إدارة المشروعات ومهارات العمل فى الفريق، الابتكار والتفكير الإبداعى وإدارة المعرفة، قانون المحليات قانون الخدمة المدنية، ومكافحة الفساد.

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التخطيط

وزارة التخطيط

الاصلاح الادارى

اخبار الاقتصاد

بورسعيد

التحول الرقمى

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