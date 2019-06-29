سوبر كورة
Ads
السبت، 29 يونيو 2019 09:15 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

ورش صيانة الحدائق المتخصصة بالقاهرة تحول الخردة لمقاعد جديدة.. صور

السبت، 29 يونيو 2019 08:47 م
ورش صيانة الحدائق المتخصصة بالقاهرة تحول الخردة لمقاعد جديدة.. صور تصنيع مقاعد الحدائق بالقاهرة
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد اللواء محمد سلطان، رئيس مجلس إدارة مشروع الحدائق المتخصصة بالقاهرة، أن المشروع أجرى العديد من الصيانات لمئات المقاعد بحدائق القاهرة، وذلك بالجهود الذاتية، من خلال ورش الصيانة الخاصة بالمشروع. 
 
ورصد "اليوم السابع" أعمال الصيانة التى تتم بورش صيانة مشروع الحدائق المتخصصة، حيث يصل عدد الحدائق التى يتم بها الصيانة لـ32 حديقة متخصصة، بالعاصمة.
 
وقال اللواء محمد سلطان، لـ"اليوم السابع"، إن أعمال الصيانة وتجديد المقاعد وفرت على الحدائق مئات الآلاف، حيث يصل تكلفة المقعد الجديد لأكثر من 3 آلاف جنيه، مشيرا إلى أن أعمال الورش لا تقتصر على المقاعد فقط وانما صيانة الأسوار وتصنيع أسوار جديدة.
 
 
وأضاف مدير الحدائق المتخصصة، أن مخازن الورش كان يتراكم بها مئات المقاعد المهملة، فتم شراء أخشاب جديدة واعادة تجديد المقاعد ودهانها لتزين الحدائق وتخدم زوارها. 
 
تصنيع مقاعد الحدائق بالقاهرة (2)
تصنيع مقاعد الحدائق بالقاهرة

تصنيع مقاعد الحدائق بالقاهرة (3)
تصنيع مقاعد الحدائق بالقاهرة 

تصنيع مقاعد الحدائق بالقاهرة (4)
تصنيع مقاعد الحدائق بالقاهرة

تصنيع مقاعد الحدائق بالقاهرة (5)
تصنيع مقاعد الحدائق بالقاهرة 

تصنيع مقاعد الحدائق بالقاهرة (6)
تصنيع مقاعد الحدائق بالقاهرة 

تصنيع مقاعد الحدائق بالقاهرة (7)
تصنيع مقاعد الحدائق بالقاهرة 

تصنيع مقاعد الحدائق بالقاهرة (1)
تصنيع مقاعد الحدائق بالقاهرة
 

الحدائق المتخصصة

حدائق القاهرة

ورش صيانة الحدائق

الحديقة الدولية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

غدًا.. فتح حدائق القاهرة مجانا والأتوبيس النهرى بنصف الثمن احتفالا بذكرى 30 يونيو

السبت، 29 يونيو 2019 02:00 ص

انتشار القمامة بحدائق القاهرة الجديدة بسبب عدم وجود عمال نظافة

الأربعاء، 26 يونيو 2019 10:30 ص

حدائق القاهرة والجيزة كاملة العدد فى ثانى أيام عيد الفطر.. إقبال من المواطنين على الاحتفال بالعيد وسط تكثيف أمنى.. الأوتوبيس النهرى يسير رحلاته للقناطر وطوابير على مرسى ماسبيرو.. وعروض ترفيهية بالحديقة الدولية

الخميس، 06 يونيو 2019 03:00 م

إقبال على حدائق القاهرة والجيزة فى شم النسيم..ودخول حديقة البانوراما مجانا

الإثنين، 29 أبريل 2019 09:19 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مدافع مانشستر يونايتد يستغل غيابه عن أمم أفريقيا ويزور منطقة الأهرامات

مدافع مانشستر يونايتد يستغل غيابه عن أمم أفريقيا ويزور منطقة الأهرامات

رئيس الوزراء يوجه بصرف معاشات شهر يوليو مع الزيادة الجديدة الاثنين المقبل

رئيس الوزراء يوجه بصرف معاشات شهر يوليو مع الزيادة الجديدة الاثنين المقبل

فيديو.. هل يجوز صلاة الجمعة بدون خطبة.. خالد الجندى يرد بتسجيل نادر لعطية صقر

فيديو.. هل يجوز صلاة الجمعة بدون خطبة.. خالد الجندى يرد بتسجيل نادر لعطية صقر

اليوم السابع: "30 يونيو.. 6 سنوات من التنمية"

اليوم السابع: "30 يونيو.. 6 سنوات من التنمية"

أزمة عمرو وردة سهم الإخوان لضرب المنتخب بالسوشيال فى كاريكاتير اليوم السابع

أزمة عمرو وردة سهم الإخوان لضرب المنتخب بالسوشيال فى كاريكاتير اليوم السابع

بعد نقل مقرها من مجمع التحرير للعباسية.. تعرف على تاريخ نشأة الجوازات بمصر

بعد نقل مقرها من مجمع التحرير للعباسية.. تعرف على تاريخ نشأة الجوازات بمصر

موجز 6.. المحامين: غدا آخر فرصة لتجديد الاشتراك وإلغاء عضوية غير المسددين

موجز 6.. المحامين: غدا آخر فرصة لتجديد الاشتراك وإلغاء عضوية غير المسددين

السيسى لمجتمع الأعمال اليابانى: المشروعات العملاقة فى مصر توفر فرصا متنوعة

السيسى لمجتمع الأعمال اليابانى: المشروعات العملاقة فى مصر توفر فرصا متنوعة

مارك والبرج بديلاً لـ "كريس إيفانز" فى فيلمه الجديد .. اعرف السبب

مارك والبرج بديلاً لـ "كريس إيفانز" فى فيلمه الجديد .. اعرف السبب

يد 30 يونيو تطهر مصر من حكم الإخوان فى كاريكاتير اليوم السابع

يد 30 يونيو تطهر مصر من حكم الإخوان فى كاريكاتير اليوم السابع

صناديق لفصل القمامة بشوارع شيراتون فى القاهرة ضمن مبادرة "إيدك فى إيدينا"

صناديق لفصل القمامة بشوارع شيراتون فى القاهرة ضمن مبادرة "إيدك فى إيدينا"

أردوغان يبكى فى ذكرى 30يونيو وضياع أحلام الخلافة فى كاريكاتير اليوم السابع

أردوغان يبكى فى ذكرى 30يونيو وضياع أحلام الخلافة فى كاريكاتير اليوم السابع

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة