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نقابة المهندسين تشارك بمؤتمر الهندسة والأمن الغذائى فى أفريقيا بتونس

السبت، 29 يونيو 2019 11:41 ص
نقابة المهندسين تشارك بمؤتمر الهندسة والأمن الغذائى فى أفريقيا بتونس نقابة المهندسين تشارك بمؤتمر الهندسة والأمن الغذائى بأفريقيا
كتبت ـ آية دعبس

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تشارك نقابة المهندسين المصرية، برئاسة المهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين، مؤتمر الهندسة والأمن الغذائى فى أفريقيا"، تحت رعاية الحكومة التونسية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، والذى تنظمه عمادة المهندسين التونسية والفيدرالية العالمية للمنظمات الهندسية، اليوم السبت.

وشارك بالحضور وزير الفلاحة "الزراعة" التونسى، ووفد من نقابة المهندسين المصرية، ضم المهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين والمهندس مؤمن شفيق أمين صندوق النقابة العامة والمهندس أيمن عفيفى والمهندس باسم الزفتاوى عضوا لجنة افريقيا وبحضور رؤساء وممثلى العمادات والمنظمات والنقابات الهندسية لكل من اتحاد المنظمات الأفريقية واتحاد المهندسين العرب.

شملت الأهداف الرئيسية للمؤتمر تعميق الحوار حول تحديات الأمن الغذائى فى أفريقيا وسبل تحقيق أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة وإبراز دور ومساهمة المهندسين فى تحقيق هذه الأهداف وإيجاد الحلول الميدانية لتطبيقها فى مختلف المراحل بدءا من الإنتاج الى التسليم للمستهلك وبناء مقارنة لمزيد من التنسيق والتشاور بين المهندسين والخبراء والزراعيين وصناع القرار من مختلف الدول الأفريقية لتبادل المعلومات والتجارب والحلول من أجل كسب رهان الأمن الغذائى مع تقييم السياسات المعتمدة

كما شهد اليوم عدة ورش عمل هامة تضمنت دور التكنولوجيا فى الحفاظ على الموارد الطبيعية والسياسات الزراعية ومساهمة الهندسة والعلوم فى تحدى الامن الغذائى والمائى وتطوير الموارد البشرية الفنية والعلمية لبناء القدرات الذاتية، كما شاركت نقابة المهندسين المصرية بورشة عمل هامة لاقت قبول وحضور كبير، شملت الورشة عرض لما تقوم به نقابة المهندسين المصرية فى مجال التدريب وعقد بروتوكولات مع عدة دول افريقية مثل "تنزانيا وأوغندا ورواندا".

 
نقابة المهندسين تشارك بمؤتمر الهندسة و الامن الغذائي بافريقيا
نقابة المهندسين تشارك بمؤتمر الهندسة والامن الغذائي بافريقيا

 

نقابة المهندسين تشارك بمؤتمر الهندسة و الامن الغذائي بافريقيا
نقابة المهندسين تشارك بمؤتمر الهندسة و الامن الغذائي بافريقيا

 

نقابة المهندسين تشارك بمؤتمر الهندسة و الامن الغذائي بافريقيا
نقابة المهندسين تشارك بمؤتمر الهندسة و الامن الغذائي بافريقيا

 

 


نقابة المهندسين

نقيب المهندسين

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الهندسه فى افريقيا

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