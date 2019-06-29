نبيهة طلعت نبيهة.. نجحت فى تطوير ورشة نجارة بدعم "المشروعات الصغيرة" بأسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي

ساهم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغير ومتناهية الصغير بأسيوط "الصندوق الاجتماعى سابقا" فى توفير آلاف فرص العمل للشباب والفتيات الذين قرروا خوض تجربة الاستثمار وإقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة، من خلال توفير التمويلات المالية، ليكونوا رواد أعمال؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بدعم الشباب وإقامة المشروعات التى تساعد فى جذب مزيد من الاستثمارات بمحافظات الصعيد.

تقول نبيهة فراج، إحدى المستفيدات من تمويلات جهاز تنمية المشروعات بالصغيرة والمتوسطة بأسيوط، لـ"اليوم السابع": "مهنة صناعة الأنتيكات والتحف من خشب الأشجار ورثتها أبا عن جد، حيث كنت أساعد والدى وأنا فى الصف الخامس الابتدائى، وتعلمت الحرفة، وكنت أشتغل معه ما يقارب من 8 ساعات يوميا بجانب الدراسة حتى تخرجى من المدارس الفنية وحصولى على الدبلوم، بعدها فكرت فى تطوير ورشة والدى، فتوجهت إلى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، للاستفسار عن الشروط المتبعة فى الحصول على قرض لتطوير مشروعى".

وأضافت نبيهة فراج: "المسئولون بجهاز المشروعات تحدثوا معى وطلبوا تقديم دراسة جدوى الخاصة بتطوير ورشة والدى، وبالفعل تم إعداد دارسة الجدوى الخاصة لشراء ماكينة وبعض الأدوات الخاصة بتجهيز وتطوير الورشة، بعدها تم الترحيب بالفكرة من قبل جهاز المشروعات بأسيوط، وبعدها تم الحصول على قروض بلغت 30 ألف جنيه، وبدأت شراء المعدات اللازمة لتطوير الورشة وكميات كبيرة من الاخشاب المستخدمة فى تصنيع الأنتيكات والتحف، وأقوم بتصنيعها وبيعها للمحلات بمختلف مراكز أسيوط وسوهاج".

وأشارت نبيهة إلى أن تصنيع الأنتيكات والتحف الخشبية يستلزم شراء الأشجار، حيث تقوم بشراء طن خشب الأشجار بتكلفة تقدر 2200 للطن الواحد، غير تكلفة المشال وأجرة النقل، مؤكدة أن طن الخشب تستطيع من خلاله أن تصنع ما يقارب من 500 قطعة من التحف والأنتيكات، بأحجام مختلفة على حسب احتياجات السوق، قائلة: "فى بعض الرسومات الخاصة أقوم بالذهاب إلى أحد الرسّامين وأطلب منهم رسم الشكل على لوحة الخشب، بعدها أقوم بتقطيعها وتصميمها على لوح الخشب"، مؤكدة أنها تسعى إلى تطوير نفسها والاستفادة من كل ما هو جديد لتقديم منتجات بجودة عالية وأسعار تناسب احتياجات المواطن المصرى.

وأكدت نبيهة أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأسيوط ساعدها فى اكتساب خبرة والتعرف على احتياجات السوق، وذلك من خلال الاشتراك فى معارض يتم تنظيمها بالمحافظات لعرض المنتجات، مشيرة إلى أن تسويق المنتج عامل أساسى فى نجاح أى مشروع، موجهة رسالة للفتيات والشباب: "عمر ما كان الشغل عيب العيب إنى أفضل أنتظر الوظيفة وممكن أحقق حلمى من خلال إقامة مشروع من تمويلات جهاز المشروعات، المهم تقديم دراسة جدوى صح للمشروع بعدها تستطيع الحصول على قرص والبدء فى تنفيذ المشاريع التى يحلمون بها".

ومن جانبه، قال رميح عبد الحسيب، مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بأسيوط، لـ"اليوم السابع"، إنه تم تقديم دعم لتنمية مشروعات صغيرة ومتناهية الصغير بالمحافظة وتوفير فرص عمل للشباب والفتيات خلال الأربع أشهر الماضية، من خلال خدمات الجهاز بتكلفة بلغت 114 مليونا و452 ألف جنيه.

وأضاف رميح عبد الحسيب أنه تمت خدمات مالية بتمويل مشروعات صغيرة بقيمة مالية بلغت 52 مليونا و858 ألفا و793 جنيها، لدعم وتنمية 317 مشروعا، حققت 915 فرصة عمل، بينما تم تمويل مشروعات متناهية الصغر بقيمة مالية بلغت 61 مليونا و593 ألفا و221 جنيها، لعدد 5 آلاف و214 مشروعا، حققت 5735 فرصة عمل.

وأوضح مدير جهاز تنمية المشروعات بأسيوط أنه من خلال وحدة الشباك الواحد بجهاز تنمية المشروعات يتم إصدار ترخيص نشاط مؤقت وبطاقة ضريبية وتأمينات اجتماعية وغيرها من الخدمات التى يحتاجها أى مواطن لبدء مشروعه؛ مشيرا إلى أنه بمجرد وصول المواطن لمقر جهاز المشروعات لطلب تراخيص لمشروعه يتم توجيه إلى مجمع الشباك الواحد، والذى يستقبل عددا من المندوبين بكل الجهات المعنية والعمل على إصدار سجل تجارى وتنظيم رخص والضرائب".















