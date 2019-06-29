منظمة أمريكية: عدد المهاجرين من فنزويلا ربما يتضاعف إلى 8 ملايين بحلول 2020

بوجوتا (رويترز)

قالت منظمة الدول الأمريكية فى تقرير، أمس الجمعة، إن نحو خمسة آلاف فنزويلى يتركون بلدهم كل يوم، مضيفة أن عدد المهاجرين من البلد المنتج للنفط قد يتضاعف إلى ثمانية ملايين شخص بحلول نهاية 2020.

وهيمنت الأزمة الاقتصادية والسياسية العميقة بفنزويلا على جدول أعمال اجتماع المنظمة فى كولومبيا.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن عدد المهاجرين الفنزويليين فى الخارج يصل حاليا إلى أربعة ملايين شخص.

وقال منسق التقرير ديفيد سمولانسكى: "هذا أكبر تدفق مهاجرين فى تاريخ المنطقة وهو حاليا الثانى على مستوى العالم بعد سوريا التى تشهد حربا منذ أكثر من ثمانية أعوام".