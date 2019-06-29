مقتل وجرح 5 مدنيين إثر انفجار ألغام زرعتها مليشيا الحوثى بمحافظتى الجوف والبيضاء

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قتل أربعة مدنيين وأصيب آخر إثر انفجار ألغام وعبوات ناسفة زرعتها مليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، في مناطق مأهولة بالسكان في محافظتي الجوف والبيضاء اليمنيتين.

ففي محافظة الجوف شرق اليمن، أورد موقع (سبتمبر نت) التابع لوزارة الدفاع اليمنية (نقلا عن مصدر محلي) بمقتل ثلاثة مدنيين وإصابة آخر جراء انفجار عبوة ناسفة زرعتها المليشيا الإرهابية بمديرية المصلوب غربي المحافظة، موضحًا أن العبوة انفجرت في دراجة نارية أثناء سيرها في الطريق العام بمركز المديرية.

وفي محافظة البيضاء، قُتل مدني (في الثامنة والخمسين من عمره) جراء انفجار لغم أرضي زرعته عناصر مليشيات الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، بمنطقة ذروة التابعة لمديرية مكيراس.