مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين فى حادث تصادم على الطريق الصحراوى الشرقى

أسيوط- هيثم البدرى

لقى شخصان مصرعهما بينما أصيب 6 آخرين فى حادث تصادم وقع بين سيارتين إحداهما ملاكى، والأخرى ميكروباص على الطريق الصحراوى الشرقى.

كان العميد حمدى هاشم رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من الخدمات الأمنية على الطرق الصحراوية يفيد وقوع تصادم بين سيارة ملاكى وسيارة ميكروباص،على الطريق الصحراوى الشرقى، وبالانتقال والإسعاف تبين وقوع تصادم بين سيارة ملاكى كانت تقف على يمين الطريق وقامت أخرى ميكروباص بصدمها من الخلف، وأسفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين، وتم نقل الجثتين والمصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعى، والإيمان العام وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.