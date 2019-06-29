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مسلحون يختطفون زعيم حزب معارض فى الكاميرون

السبت، 29 يونيو 2019 01:00 ص
مسلحون يختطفون زعيم حزب معارض فى الكاميرون رئيس الكاميرون
رويترز

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 قال حزب معارض رئيسي في الكاميرون إن مسلحين مجهولين في منطقة تتحدث الانجليزية اختطفوا زعيم الحزب اليوم الجمعة للمرة الثانية خلال شهرين.
 
ويقاتل متمردون انفصاليون قوات الحكومة في المناطق التي تتحدث الانجليزية في البلاد التي تهيمن فيها الأغلبية المتحدثة بالفرنسية على مقاليد الحكم منذ فترة طويلة.
 
وقال بيان صادر عن الحزب إن جون فرو ندي زعيم حزب الجبهة الاشتراكية الديمقراطية اختطف من منزله في مدينة باميندا على يد مسلحين في عملية أصيب خلالها حارسه الشخصي.
 
وحل فرو ندي (77 عاما) في المركز الثاني في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 2011 وفاز فيها الرئيس بول بيا.
 
وتعرض فرو ندي للاختطاف في أبريل نيسان في بلدة كومبو خلال جنازة واحتجز لبضع ساعات قبل أن يتم الإفراج عنه. وقال حزبه وقتها إن الانفصاليين المتحدثين بالانجليزية هم من احتجزوه في محاولة لإقناعه بتأييد قضيتهم على الرغم من عدم إعلان أي جهة مسؤوليتها عن اختطافه.

الكاميرون

مسلحين مجهولين

جون فرو ندي

حزب الجبهة الاشتراكية

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