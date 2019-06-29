محلل سعودى يفضح "بى بى سى": أثبتت أن هواها للإخوان ولنظام الملالى

كتب أحمد عرفة

فضح فهد ديباجى، المحلل السياسى السعودى، شبكة بى بى سى البريطانية، مشيرا إلى أن تلك القناة أثببت انحيازها لجماعة الإخوان وللنظام الإيرانى.

وقال المحلل السياسى السعودى، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر": ثبتت قناة bbc بأنه هواها للإخوان ولنظام الملالى، والدليل أنها تجاهلت ثورة الشعوب الإيرانية وتركز وتمعن فى الإساءة للمملكة وتسعى لتخريب وتشويه صورتها.

وتابع فهد ديباجى: أصبحت الشعوب الإيرانية لا تثق بها وأطلقوا عليها اسم " آية الله بي بي سي" لأن أكثر تقاريرها تدعم سياسة الملالى.