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محاكمة نجم هوليوود كيفين سبيسى فى قضية تحرش بمراهق

السبت، 29 يونيو 2019 03:38 م
محاكمة نجم هوليوود كيفين سبيسى فى قضية تحرش بمراهق كيفين سبيسى
كتبت: إنجى مجدى

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رفع رجل أمريكى دعوى قضائية ضد نجم هوليوود كيفين سبيسى يطالب فيها بتعويض عن أضرار لحقت به جراء تعرضه للتحرش الجنسى على يد بطل مسلسل "بيت البطاقات"، فى جزيرة نانتوكيت فى ولاية ماساتشوستس الأمريكية.

 

وبحسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية، السبت، فإن المدعى قال عن إن سبيسى اشترى مشروبا كحوليا للشاب، الذى كان فى ذلك الوقت يبلغ من العمر 18 سنة، وجذبه من أعضائه التناسلية دون موافقته.

 

وظهرت قضية نانتوكيت للمرة الأولى فى 2017 عندما قالت الصحفية التلفزيونية السابقة هيذر أونرو لوسائل إعلام إن سبيسى تحرش جسديا بابنها المراهق. وتذكر الدعوى المدنية المرفوعة أمام محكمة نانتوكيت العليا، أن سبيسى قدم لضحيته عددا من كؤوس البيرة والويسكى وقال له فى أثناء جلوسهما معا "دعنا نسكر".

 

وهذه ليست الحادثة الوحيدة التى يتهم فيها شخصا الممثل الشهير بالتحرش الجنسى به، فالممثل انطونى راب قال فى 2017 أن سبيسى اقترب منه بطريقة جنسية عندما كان فى الرابعة عشرة من عمره عام 1986. وتحقق الشرطة البريطانية فى مزاعم كثيرة حول سبيسى أثناء فترة عمله مخرجا فنيا فى مسرح أولد فيك.

 

وينفى سبيسى كل هذه الاتهامات التى أضرت بعمله حيث تسببت فى خسارته عددا من الأدوار الرئيسية التى كان يلعبها فى أعمال مهمة مثل مسلسل "بيت البطاقات" وفيلم "أول ذا مونى إن ذا وورلد".


التحرش الجنسى

كيفين سبيسى

مسلسل بيت البطاقات

هوليوود

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