محافظة الوادى الجديد تبدأ تنفيذ خطة حكومية لمكافحة الفساد

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أعلنت محافظة الوادى الجديد، عن وضع خطة لمواجهة ومكافحة الفساد بجميع أشكاله في المصالح والهيئات الحكومية.

قالت حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد ، اليوم السبت، في بيان صحفي، إن الخطة تضمنت تطوير منظومة تقييم أداء الجهات الحكومية المقدمة للجمهور وتفعيل تبادل المعلومات بين الأجهزة الحكومية إلكترونيا، وإنشاء وتحديث المواقع الإلكترونية الخاصة بالجهات الحكومية، بالإضافة إلى تحديث قاعدة بيانات المؤسسات الحكومية للأصول والعاملين بها.

ولفتت مجدى إلي، تكليف اللجنة الوطنية الفرعية بالمحافظة لخطة مكافحة الفساد، تقرير واف عن خطة كل جهه مشاركة في الخطة قبل ٣ يوليو المقبل، وذلك لمناقشتها ومراجعتها قبل إرسالها للجهات المسئولة.