لأول مرة... فنانة سعودية تشارك بمعرض فنى فى روسيا

وكالات

شارك عدد من الفنانين السعوديين في معرض "الذكاء الصناعي وحوار الثقافات" الذي أقيم في مبنى هيئة الأركان العامة في متحف أرميتاج، في مدينة سان بطرسبورغ الروسية ومن بينهم الفنانة السعودية لولوة الحمود ، حسبما نشرت وكالة سبوتنيك الروسية للانباء .

وقالت لولوة وهي واحدة من رواد الفن المعاصر في المملكة العربية السعودية لوكالة سبوتنيك : "يتطور الفن المعاصر في السعودية الآن كثيرا. ففي السابق، كان الفنانون يعملون بشكل فردي. وقليل من الناس كانوا يهتمون بالمجال الفني. ولكن الوضع تغير اليوم، فقد أصبح دعم الفنون أحد أولويات السلطات. لقد أدركنا أن هذا ليس مجرد نوع من التسلية فقط، أنا سعيدة لأنني أعيش في مثل هذا الوقت."

من جانبه قال مدير متحف أرميتاج في سان بطرسبورغ ميخائيل بيوتروفسكي: "في المملكة العربية السعودية، كما هو الحال في أي مجتمع محافظ، إدخال التغييرات على المجتمع ليس بالأمر السهل. ومع ذلك تتخذ المملكة خطوات إيجابية نحو التغيير، إذ أصبح بمقدور المرأة قيادة سيارة، الأمر كذلك فيما يتعلق بالفنون، بالمناسبة، النساء في السعودية بدأن بالانخراط في الفن المعاصر حتى قبل صدور القرار الملكي الذي سمح للمرأة بقيادة السيارة ".