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قيادى بحركة الشباب الصومالية يسلم نفسه للسطات بعد انشقاقه عن الحركة

السبت، 29 يونيو 2019 09:06 م
قيادى بحركة الشباب الصومالية يسلم نفسه للسطات بعد انشقاقه عن الحركة القيادى بحركة الشباب
كتب- هاشم الفخرانى

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أعلن جهاز الاستخبارات الصومالي، اليوم  السبت، عن انشقاق قيادى بارز فى حركة الشباب.

وذكر موقع الصومال الجديد، أن قياديا بارزا يدعى مختار محمد عبدى انشق عن حركة الشباب واستسلم لأجهزتها.

وأوضح  الموقع  أن عبدى، المكنى بـ" مختار جنى" كان قياديا في قسم الجبهات لحركة الشباب بإقاليم باى جنوب غربى الصومال مدة طويلة.

الجدير بالذكر أن قيادات سابقة من حركة الشباب استسلموا إلى الحكومة الصومالية في السنوات الماضية، إلا أن ذلك لم يؤثر على قدرات الحركة فى شن الهجمات على الحكومة والقوات الإفريقية الداعمة لها.

 

 


حركة الشباب

الصومال

مقديشيو

اخبار الصومال

انشقاق

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