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قمة العشرين.. "كوب" بوتين يثير حيرة المتابعين.. والكرملين يتدخل للتوضيح

السبت، 29 يونيو 2019 12:13 م
قمة العشرين.. "كوب" بوتين يثير حيرة المتابعين.. والكرملين يتدخل للتوضيح بوتين وترامب
إيمان حنا

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جلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كوب الشاى الخاص به إلى مأدبة العشاء التى أقيمت مساء أمس الجمعة، فى ختام اليوم الأول من أعمال قمة العشرين، وهو كوب أبيض حافظ للحرارة، مثيراً تساؤلات حول ما إذا كان بوتين يخشى محاولات التسمم، بحسب الوكالة الفرنسية .

وسرعان ما انتشرت هذه الصورة على مواقع التواصل الاجتماعى، وتساءل بعض رواد الشبكات، بدرجة ما من الجدية، إن كان الرئيس الروسى يخشى التعرض للتسمم.

 

ما استدعى ردا رسميا من الكرملين، حيث أوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دمييتري بيسكوف، لماذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشرب من "الترمس" (الكوب الحافظ لحرارة المشروبات) أثناء مأدبة العشاء التي أقيمت تكريما لقادة مجموعة العشرين.

وقال بيسكوف لوكالة سبوتنك أن "هذا يعود إلى أن بوتين يشرب الشاي باستمرار من هذا الكأس".

كانت الكاميرات قد سجلت فيديو للرئيس الروسي خلال جلوسه حول مائدة العشاء التي أقيمت على شرف قمة العشرين الكبار وهو يشرب من كأس زجاجي حافظ لونه أبيض.

وغالبا ما يستخدم الرئيس بوتين كأسا خاصا يحتفظ بالحرارة أثناء مشاركته فى المناسبات المختلفة، وفي العشاء الذى أقيم في أوساكا، كان بوتين يشرب من الكأس، وبعد أن ألقى الزعيم الياباني شينزو آبي كلمة العشاء، دق بوتين كأسه مع كأس الرئيس الأمريكى ترامب، الذى وبحسب المظهر كان يشرب الكولا، الذى قال فى أكثر من مناسبة بأنه يحبها.

 


قمة العشرين

ترامب

بوتين

رؤساء الدول

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