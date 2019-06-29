قمة العشرين.. "كوب" بوتين يثير حيرة المتابعين.. والكرملين يتدخل للتوضيح

إيمان حنا

جلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كوب الشاى الخاص به إلى مأدبة العشاء التى أقيمت مساء أمس الجمعة، فى ختام اليوم الأول من أعمال قمة العشرين، وهو كوب أبيض حافظ للحرارة، مثيراً تساؤلات حول ما إذا كان بوتين يخشى محاولات التسمم، بحسب الوكالة الفرنسية .

وسرعان ما انتشرت هذه الصورة على مواقع التواصل الاجتماعى، وتساءل بعض رواد الشبكات، بدرجة ما من الجدية، إن كان الرئيس الروسى يخشى التعرض للتسمم.

Лидеры G20 пришли на ужин со своим pic.twitter.com/1X0bBGlHLe — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) June 28, 2019

ما استدعى ردا رسميا من الكرملين، حيث أوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دمييتري بيسكوف، لماذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشرب من "الترمس" (الكوب الحافظ لحرارة المشروبات) أثناء مأدبة العشاء التي أقيمت تكريما لقادة مجموعة العشرين.