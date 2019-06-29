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قطع المياه عن طنطا اليوم بسبب أعمال ربط الخطوط

السبت، 29 يونيو 2019 12:31 م
قطع المياه عن طنطا اليوم بسبب أعمال ربط الخطوط تغيير شبكات مياه - أرشيفية
كتب أحمد حسن

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية عن قطع المياه لمدة 12 ساعة عن بعض مناطق مدينة طنطا خاصة حى أول طنطا اعتبارا من الساعة السابعة مساء اليوم السبت وحتى السابعة من صباح اليوم التالى، وذلك لإجراء أعمال ربط خطين قطر 800 مم بمحطة مياه المرشحة الملاحية بطنطا، تمهيدا لتشغيلها لزيادة كمية المياه المنتجة لمركز ومدينة طنطا.

 

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتها من المياه خلال تلك الفترة، مؤكدة توفير سيارات مياه شرب نقية للمناطق المتأثرة، وحال احتياجها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.


انقطاع المياه

محافظه الغربية

مدينة طنطا

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