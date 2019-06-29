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قبل غلق باب الترشح بيوم.. 16 مرشحا على مقعد نقيب الأطباء

السبت، 29 يونيو 2019 08:22 م
قبل غلق باب الترشح بيوم.. 16 مرشحا على مقعد نقيب الأطباء نقابة الأطباء
كتبت آية دعبس

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قال الدكتور محمد عبد الحميد، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، عضو اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء، إن عدد المرشحين على مقعد النقيب العام ارتفع اليوم إلى 16 مرشحا. 

وأضاف عبد الحميد، لـ"اليوم السابع"، أن المرشحين على مقعد النقيب العام هم: حسين خيرى، وإيهاب الطاهر، وأمينة إبراهيم، ومنى مينا، محمد سلامة، وإبراهيم الزيات، وأحمد رؤوف، وعلى كامل، وهشام على، وأسامة عبدالحى، ومحمد محمود إبراهيم، ومحمد شوكت محمد عثمان الأخضر، ومحمود ابراهيم، ابو المجد حمزة، معتصم بالله مصطفى، أيمن عبد الحليم.

وتغلق النقابة العامة للأطباء، غدا الأحد، باب الترشح بانتخابات التجديد النصفى، على مقاعد عضوية مجالس النقابة العامة، والنقابات الفرعية، ومنصب النقيب العام، والنقباء الفرعيين، يوم الأحد المقبل، وذلك بعد فتح باب الترشح لمدة عشرة أيام.

ومن المقرر أن تبدأ النقابة فى حصر قوائم المُرشحين على مستوى الجمهورية، من اليوم التالى لغلق باب الترشح، تميهدا لإعلان القوائم الأولية للمرشحين، وفتح باب الطعون والتنازلات بين المُرشحين، ليتم إعلان القوائم النهائية للمرشحين على كافة المقاعد، يوم الاثنين 8 أغسطس المقبل.

 
المرشحين فى انتخابات نقابة الأطباء (1)
المرشحين فى انتخابات نقابة الأطباء 

المرشحين فى انتخابات نقابة الأطباء (2)
المرشحين فى انتخابات نقابة الأطباء 

المرشحين فى انتخابات نقابة الأطباء (3)
المرشحين فى انتخابات نقابة الأطباء 

المرشحين فى انتخابات نقابة الأطباء (4)
المرشحين فى انتخابات نقابة الأطباء 

المرشحين فى انتخابات نقابة الأطباء (5)
المرشحين فى انتخابات نقابة الأطباء 
 
 
 
 
 

نقابة الاطباء

انتخابات الاطباء

نقيب الاطباء

المرشحين علي مقعد نقيب الأطباء

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