فيديو وصور.. نائب محافظ الأقصر يتفقد مشروع الإسكان الاجتماعي وتغطية الترع والوحدات الصحية بمدينة الطود

الأقصر – أحمد مرعى

قام محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر، اليوم السبت، بجولة تفقدية فى مركز ومدينة الطود جنوب شرق الأقصر، وذلك لمتابعة خدمات المواطنين، حيث بدء جولته بتفقد الوحدة الصحية بنجع الوحدة لمعرفة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والاطمئنان على توافر الأدوية والمواد الطبية بالوحدة، كما تفقد الأعمال الجارية بمسار خط السيب النهائى ومتابعة سير العمل بالخط خاصة وأنه فى المراحل النهائية.

وتفقد نائب الأقصر مشروعات الإسكان الاجتماعى وإسكان الشباب بالطود ووجه بسرعة حل المشكلات القانونية لهذه المشروعات للتخفيف عن الشباب والمواطنين، كما ناقش أسباب تأخير تسليم هذه المشروعات، و تفقد مساكن الأسر الأولى بالرعاية، وخلال الجولة ناقش نائب محافظ الأقصر ورئيس المركز ضوابط وأسس الارتقاء بمستوى النظافة والتجميل بالمدينة وإيجاد حلول لها للوصول بالمدينة لأعلى مستويات النظافة.

وفى ختام الجولة تفقد استكمال تغطية ترعة المهيدات بالعديسات قبلى لمتابعة الموقف الحالى والمتبقى منها، ورافق نائب المحافظ بالجولة العميد محمد عياد رئيس مركز ومدينة الطود، والمهندس أسعد مصطفى مدير عام مديرية الطرق والنقل ومسئول المشروعات بمحافظة الأقصر.



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