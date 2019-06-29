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فضيحة.. زوجة أردوغان تحمل حقيبة بـ50ألف دولار.. والأتراك يعانون الفقر والبطالة

السبت، 29 يونيو 2019 10:00 م
فضيحة.. زوجة أردوغان تحمل حقيبة بـ50ألف دولار.. والأتراك يعانون الفقر والبطالة أمينة أردوغان
كتب- هاشم الفخرانى

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أثارت الحقيبة التى كانت ترتديها أمينة زوجة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، خلال حضورها قمة العشرين بالعاصمة اليابانية طوكيو، غضب الأتراك، حيث بلغت سعر الحقيبة 50 ألف دولار أمريكى، لكونها مصنوعة من الجلد الطبيعى الخام، حيث إنها من ماركة "هرمس" العالمية.

 

 

أمينة اردوغان
أمينة اردوغان

 

وذكرت صحيفة "جمهوريت" التركية المعارضة، أن الثمن يعادل الحد الأدنى لرواتب 11 شخصا موظفا تركيا لمدة عام، مشيرة إلى أن أمينة أردوغان تعتاد على حمل الحقائب باهظة الثمن من ماركات مثل هرمس وشانل فى رحلاتها.

وتابعت الصحيفة أن الأتراك يعانون من البطالة والفقر شديد بعد انهيار سعر الليرة أمام الدولار خلال العامين الماضيين.


تركيا

الرئيس التركى

رجب طيب اردوغان

امينة اردوغان

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