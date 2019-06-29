عميد زراعة أسوان: تدريب الطلاب الصيفى يبدأ 13 يوليو المقبل

أكد الدكتور ياسر عبد الحميد دياب، عميد كلية الزراعة والموارد الطبيعية بجامعة أسوان، لـ"اليوم السابع"، أن الكلية تبدأ نشاطها الصيفى لجميع الفرق بدءاً من الثالث عشر من شهر يوليو المقبل ولمدة شهر.

وأضاف الدكتور محمد أبو الليل، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن انطلاق التدريب الصيفى السنوى لطلاب الكلية يهدف لتعزيز قدرات الطلاب التعليمية والعملية والمعرفية والاتصال مع المجتمع الخارجى، لإثقال الطلاب بمتطلبات سوق العمل ويشمل التدريب الصيفى المستوى الثانى والثالث لكل البرامج الدراسية الثمانية بالكلية الزراعة، وسيتم التدريب إما داخليا بمقر الكلية بصحارى أو تدريب خارجى بالمزارع مثل مزرعة العباسى بأسوان أو المراكز البحثية أو المستشفيات أو هيئة المصل واللقاح.