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ضبط 58 بندقية وتنفيذ 79 حكما فى حملات أمنية خلال 24 ساعة

السبت، 29 يونيو 2019 10:52 ص
ضبط 58 بندقية وتنفيذ 79 حكما فى حملات أمنية خلال 24 ساعة حملة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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واصل قطاع الأمن العام حملاته لملاحقة الخارجين عن القانون وحائزى الأسلحة النارية والمطلوبين أمنياً.

ونجحت جهود الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم خلال 24 ساعة فى ضبط" 194 قطعة سلاح نارى بينها 58 بندقية، 178 قضية مخدرات، 296 دراجة نارية مخالفة،  25318 مخالفة مرورية، 1060 مخالفة مرافق، 35 قضية مصنفات وتنفيذ 79220 حكما قضائيا متنوعا".

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

 


الامن العام

تنفيذ الاحكام

سلاح

مصنفات

مرافق

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