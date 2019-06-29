ضبط 500 كيلو دقيق مدعم قبل استخدامه فى السوق السوداء بمركز أبنوب فى أسيوط

أسيوط – هيثم البدرى

تمكنت مديرية التموين خلال حملة مكبرة من ضبط 500 كيلو دقيق مدعم مخصص لمخابز المحافظة بحوزة تاجر، قبل استخدامه فى تصنيع الخبز وبيعه فى السوق السوداء بمركز أبنوب.

وكانت حملة مكرة قد شنتها مديرية التموين على المخابز وعلى تجار السوق السوداء بمركز ابنوب بمشاركة،مصطفى عبد الحكيم وعصام الدسوقي مفتشى التموين وتمكنت من ضبط 500 كيلو دقيق مدعم استخراج 82 % مخصص للمخابز بحوزة تاجر يقوم بخلط هذا الدقيق على دقيق زيرو إستخراج 72% ويقوم بتصنيع خبز منه خارج المخبز ويبيعه حر سعر الرغيف 1 جنيه بما يحقق فائض ربح كبير لتاجر السوق السوداء وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.