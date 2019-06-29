ضبط 2 طن شيكولاتة منتهية الصلاحية فى برج العرب غرب الإسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

شنت إدارة تموين برج العرب غرب الإسكندرية، برئاسة سمير عبد النبى، مدير الإدارة وإشراف حمادة جودة، رئيس الرقابة، حملات فى نطاق الإدارة أسفرت عن ضبط 2 طن شيكولاتة منتهية الصلاحية.

كما تم تحرير محضر تهريب دقيق بلدى مدعم (250 شيكارة) زنة الشيكارة 50 كجم، وتحرير 5 محاضر لمخابز سياحية بدون ترخيص من الجهات المعنية، تحرير 15 محضرًا عدم وجود لوحة إعلان مواعيد العمل والبيانات، تحرير 10 محاضر عدم حمل شهادات صحية.

وأكدت مديرية التموين فى بيان لها أنه تم أخذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات.