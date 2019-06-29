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ضبط قضايا تهرب ضريبي بقيمة 5.9 مليار جنيه خلال شهر

السبت، 29 يونيو 2019 03:27 م
ضبط قضايا تهرب ضريبي بقيمة 5.9 مليار جنيه خلال شهر محكمة-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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واصلت شرطة التهرب الضريبي حملاتها الأمنية، ونجحت في ضبط 4398 قضية فى مجال الضرائب والرسوم.

وأسفرت الجهود الأمنية عن ضبط 799 حالة ضرائب عامة، وكشف 453حالة تهرب من الضرائب على القيمة المضافة ، و129 قضية تهريب جمركى ، و41 سيارة لمخالفتها شروط الإعفاء الجمركى، وضبط 52 قضية فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة،  و877 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى ، و644 حالة تحرى مدين ولجان فحص، وتنفيذ 1403 حكم قضائى.

وبلغ حجم التعاملات فى تلك القضايا ـ خلال شهر ـ 5,929,657,386 مليار جنيه، وتم إخطار مصلحة الضرائب لفحصها، وتم التصالح فى 700 قضية بإجمالى متحصلات مسددة لصالح خزانة الدولة بلغت قيمتها 5,779,437 مليون جنيه.

 


تهرب ضريبي

متهربون من الضرائب

جمارك

ضبط المتهربين من الضرائب

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