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ضبط عاملين لتزويرهم مستندات تموينية واستيلائهم على 500 ألف جنيه أموال دعم

السبت، 29 يونيو 2019 11:36 ص
ضبط عاملين لتزويرهم مستندات تموينية واستيلائهم على 500 ألف جنيه أموال دعم حبس - ارشيفية
كتب محمد أبو عوض

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نجحت جهود الأجهزة الأمنية فى مكافحة جرائم التزوير والتلاعب بالأوراق الرسمية بضبط عاملين بالجيزة لقيامهما بتزوير توكيلات لأربعة من أصحاب محال بقالة صرف مقررات التموين بأوسيم، والإستيلاء على مقررات تموينية بمبالغ قرابة 500 ألف جنيه.

وتمكنت جهود الأجهزة الأمنية، من خلال تحريات إدارة شرطة التموين بمديرية أمن الجيزة من قيام عاملين  بتقديم توكيلات "مزورة" لأربعة من أصحاب محلات بقالة صرف المقررات التموينية المدعمة بدائرة المركز، وإستخدامها فى صرف المقررات التموينية المدعمة المخصصة لهم من إحدى شركات تجارة الجملة بأكتوبر، بإجمالى مبالغ (421,883 ألف جنيه) قيمة الحصص التموينية المستولى عليها.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مع الجهات المعنية،تم إستهداف وضبط المتهمان ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 


شرطة التموين

مباحث التموين

سرقة الدعم

عصابة اوسيم

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