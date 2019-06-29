ضبط المتهمين بقتل ربة منزل لخلافات على حد أرض زراعية بالشرقية

الشرقية – فتحية الديب

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة الزقازيق بالشرقية، من ضبط شقيقين، قاما بقتل ربة منزل، لخلافات بينهما على حد زراعى، وتم إحالتهما لنيابة مركز شرطة الزقازيق،للتحقيق برئاسة عبد السلام عابدين، رئيس النيابة، بإشراف المستشار محمد القاضي المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مركز شرطة الزقازيق، بوقوع مشاجرة بين عائلتين بناحية عزبة البيرلى التابعة لكفر الدنوهيا دائرة مركز الزقازيق.

وتبين من التحريات الأولية، مصرع "صباح م م" 50 سنة ربة منزل، إثر إصابتها بطعنة نافذة بالصدر، بسبب مشاجرة مع عائلة ثانية بالعزبة لخلافات على حد أرض زراعى.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الأحرار العام تحت تصرف النيابة العامة، التى قررت تشريح الجثة، لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية.

وتمكن ضباط مباحث الزقازيق،برئاسة الرائد أشرف ضيف،رئيس المباحث،بإشراف العقيد محمد شعراوى، وكيل مباحث المديرية، من ضبط المتهمين وهما شقيقين من جيران المجنى عليها، لخلافات على حد زراعى بينهما، وتم إحالتهما للنيابة العامة.