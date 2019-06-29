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صور.. مظاهرات فى مدريد ضد خطة لتخفيف القيود على دخول السيارات وسط المدينة

السبت، 29 يونيو 2019 09:34 م
صور.. مظاهرات فى مدريد ضد خطة لتخفيف القيود على دخول السيارات وسط المدينة مظاهرات فى مدريد
كتب وكالات

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بعد عدة أشهر من تطبيق خطة مُحكمة من الحكومة الإسبانية لمنع سير السيارات وسط مدريد لتنقية البيئة من التلوث، تعتزم الحكومة تخفيف تلك القيود المفروضة، وهو الأمر الذى جعل الآلاف يخرجون فى مسيرات رافضة لهذه الخطة، إذ يعتبرون ذلك يزيد من التلوث البيئى ويضر بالهواء ومؤثرا على البيئة .

وتعتمد إسبانيا خطة بيئية محكمة إذ أطلقت سابقا ما يعرف بالحافلات البيئية فى شوارعها لتنقية البيئة، مؤخرا قررت العاصمة الإسبانية مدريد حظر دخول السيارات إلى وسط المدينة اعتبارا من أواخر الشهر القادم، كما ستفرض على المخالفين لمجموعة الأنظمة الجديدة غرامة مالية لا تقل عن 90 يورو.

ويشترط على المقيمين الذين يملكون مواقف سيارات خاصة بهم، فى حال قاموا بتغيير سياراتهم، أن يشتروا سيارة جديدة مستثناة من حظر القيادة مثل السيارات الكهربائية أو التى تعمل بالغاز، وكذلك تلك التى تعمل بمحرك هجين.

كما تحتاج الدراجات النارية أيضا إلى شارة بيئية، ولا يُسمح أن تركن فى وسط المدينة إلا من الساعة السابعة صباحاً حتى العاشرة ليلاً. ومن المخطط أن تتحول سيارات الأجرة إلى الغاز أو الكهرباء أو الهجين بحلول عام 2025.

أما بالنسبة للسائقين الذين سيخالفون الأنظمة الجديدة، سيتحملون غرامة مالية لا تقل عن 90 يورو. كما ستتم مراقبة مواقف السيارات وطرق الوصول إلى وسط المدينة مستقبلاً بواسطة الكاميرات، وأى شخص يقود سيارته فى وسط المدينة بناءً على دعوة من شخص مقيم محلى دون ركن سيارته فى مرآب السيارات سيتلقى غرامة مالية دون جدال.

مظاهرات فى مدريد (1)
مظاهرات فى مدريد 

 

مظاهرات فى مدريد (2)
جانب من المظاهرات فى مدريد

 

مظاهرات فى مدريد (3)
احتجاجات فى مدريد

 

مظاهرات فى مدريد (4)
مظاهرات بمدريد

 

 

 

 


مظاهرات

مدريد

السيارات

تلوث بيئى

إسبانيا

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