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صور.. طلاب الثانوية العامة: التفاضل والتكامل سهل عدا جزئيتين

السبت، 29 يونيو 2019 11:53 ص
صور.. طلاب الثانوية العامة: التفاضل والتكامل سهل عدا جزئيتين امتحانات الثانوية العامة
كتب محمود طه حسين - تصوير خالد كامل

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قال طلاب الثانوية العامة فى لجنة مدرسة المنيرة الإعدادية بالسيدة زينب إن امتحان مادة التفاضل والتكامل سهل، حيث قالت الطالبة نيرة عبد الكريم إن الامتحان من كتاب المدرسة وسهل ومباشر عدا جزئيتين فقط تحتاجان لتكفير بعض الوقت .

فيما قالت طالبة أخرى إن أسئلة الامتحان فى مجملها سهلة لكن جزئيات بسيطة تحتاج لتكفير وتركيز وفى مستوى الطالب المتميز، لافتة إلى أن وقت قليل ويتضمن الاختبار 18 سؤالا.

من جانبها قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إن الامتحان مطابق للمواصفات ومن كتاب المدرسة والأسئلة مباشرة ومن الكتاب وراعت جميع المستويات الطلابية.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، يوم 8 يونيو الجارى، وتعقد لـ 650 ألف طالبا وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".

وتعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.

وبلغ عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.

صعوبة امتحان التفاضل والتكامل (1)
 

 

صعوبة امتحان التفاضل والتكامل (2)
 

 

صعوبة امتحان التفاضل والتكامل (3)
 

 

صعوبة امتحان التفاضل والتكامل (4)
 

 

صعوبة امتحان التفاضل والتكامل (5)
 

 

صعوبة امتحان التفاضل والتكامل (6)
 

 

صعوبة امتحان التفاضل والتكامل (7)
 

 

صعوبة امتحان التفاضل والتكامل (8)
 

 

صعوبة امتحان التفاضل والتكامل (9)
 

 

صعوبة امتحان التفاضل والتكامل (10)
 

 


امتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2019

امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية للثانوية العامة 2019

امتحان مادة التفاضل والتكامل 2019

امتحان مادة علم النفس والاجتماع للثانوية العامة

امتحان الجيولوجيا للثانوية العامة 2019

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