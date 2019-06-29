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صور.. ترامب يلتقى رئيس كوريا الجنوبية فى البيت الأزرق عقب قمة العشرين

السبت، 29 يونيو 2019 02:53 م
صور.. ترامب يلتقى رئيس كوريا الجنوبية فى البيت الأزرق عقب قمة العشرين ترامب يزور كوريا الجنوبية
كتب محمد رضا – تصوير (رويترز)

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وصل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم السبت، إلى العاصمة الكورية الجنوبية سول، وذلك عقب انتهاء قمة مجموعة دول العشرين التى عُقدت فى مدينة "أوساكا" اليابانية.

واستقبل الرئيس الكورى الجنوبى مون جيه إن، نظيره الأمريكى فى البيت الأزرق، وبرفقته الوفد الأمريكى الذى يضم إيفانكا ترامب مستشارة الرئيس الأمريكى، ومايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكة، وتأتى هذه الزيارة فيما أعرب ترامب عن رغبته فى لقاء الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون، فى المنطقة منزوعة السلاح الواقعة على الحدود بين الكوريتين، وذلك فى تغريدة عبر موقع "تويتر" للتدوينات القصيرة.

وقال ترامب "بعد عقد اجتماعات مهمة جدا من بينها اجتماعى مع الرئيس الصينى شى جين بينج، سأغادر اليابان متوجها إلى كوريا الجنوبية وأثناء وجودى هناك، إذا رغب زعيم كوريا الشمالية فسوف ألتقى معه على الحدود فى المنطقة منزوعة السلاح، فقط لأصافحه وأقول له مرحبا".

إيفانكا وبومبيو ومنوشين برفقة ترامب فى كوريا الجنوبية
إيفانكا وبومبيو ومنوشين برفقة ترامب فى كوريا الجنوبية

 

ترامب برفقة رئيس كوريا الجنوبية وزوجته
ترامب برفقة رئيس كوريا الجنوبية وزوجته

 

ترامب والوفد الأمريكى فى زيارة لكوريا الجنوبية
ترامب والوفد الأمريكى فى زيارة لكوريا الجنوبية

 

ترامب يصل إلى كوريا الجنوبية
ترامب يصل إلى كوريا الجنوبية

 

دونالد ترامب فى زيارة لكوريا الجنوبية
دونالد ترامب فى زيارة لكوريا الجنوبية

 

رئيس كوريا الجنوبية يرحب بالرئيس ترامب
رئيس كوريا الجنوبية يرحب بالرئيس ترامب

 

رئيس كوريا الجنوبية يستقبل ترامب فى البيت الأزرق
رئيس كوريا الجنوبية يستقبل ترامب فى البيت الأزرق

 

عسكريون أمريكيون فى استقبال ترامب بكوريا الجنوبية
عسكريون أمريكيون فى استقبال ترامب بكوريا الجنوبية

 

 

 

 


زيارة ترامب لكوريا الجنوبية

رئيس كوريا الجنوبية

زعيم كوريا الشمالية

دونالد ترامب

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