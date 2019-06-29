صور.. انطلاق المؤتمر الدولى الأول لكلية التربية بجامعة السادات

المنوفية - محمود شاكر

أطلقت كلية التربية جامعة السادات بمحافظة المنوفية، اليوم السبت مؤتمرها الدولى الأول تحت عنوان " التربية وتحديات القرن الحادى والعشرين" بالتعاون مع الجمعية العلمية لاتحاد كليات التربية ومعاهدها فى الجامعات العربية تحت رعاية الدكتور عمرو عزت سلامة رئيس اتحاد الجامعات العربية والدكتور أحمد بيومى رئيس جامعة السادات والدكتورة شادن معاوية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا .

شارك فى المؤتمر الدكتور حسن الببلاوي رئيس لجنة قطاع الدراسات التربوية والدكتور محب الرافعي وزير التربية والتعليم الأسبق و الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم السابق رئيس لجنة قطاع الدراسات التربوية بجمهورية مصر العربية.

أوضح الدكتور عادل توفيق عميد كلية التربية رئيس المؤتمر، أن المؤتمر يناقش خمسين بحث وورقة عمل من خلال ست محاور عن الفكر التربوى وتحديات القرن الحادى والعشرين والإدارة التعليمية لعمليات التربية ودورها فى مواجهه تحديات القرن الحادى والعشرين، والمناهج التعليمية ودورها فى تنمية قدرات الانسان ومواجهه تحديات القرن الحادى والعشرين، المعلم وتنمية قدرات الانسان لمواجهه تحديات القرن الحادى والعشرين والتطورات التكنولوجية ودورها فى مواجهه تحديات القرن الحادى والعشرين والابعاد النفسية فى مواجهه تحديات القرن الحادى والعشرين.

وأكد رئيس المؤتمر أنه يهدف إلى تحليل عمليات التربية ودورها فى ضوء طبيعة العصر الحالى فى بدايات القرن الحادى والعشرين وما تواجهه المجتمعات من تحديات تؤثر فى بناء الإنسان وتوجيه الباحثين فى مجالات التربية نحو بناء قدرات الانسان للحفاظ على استمرارية المجتمعات وزيادة قدرتها على مواجهه التحديات، والخروج بحلول تساهم فى مواجهه المشكلات التى تواجه النظم التعليمية فى سبيل بناء قدرات الانسان فى مراحل التعليم المختلفة

ومن المقرر ان يشارك عمداء كليات التربية من سوريا والأردن ولبنان وسلطنة عمان والكويت والسعودية والإمارات، وسوف يكون هناك مائدة مستديرة لمناقشة سبل النهوض بكليات التربية في الجامعات العربية.