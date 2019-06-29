صور.. الانتهاء من المجزر الجديد بالبدارى أسيوط بتكلفة 2 مليون جنيه

اسيوط – ضحا صالح

قال محمد حسن ديب رئيس مجلس ومدينة البدارى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إنه جار الانتهاء من المجزر الجديد بالمركز وتسليمه خلال الشهر الحالى وبدء العمل به فور تسليمه.

وأوضح رئيس مجلس ومدينة البدارى أن العمل يجرى على قدم وساق بالمجزر للانتهاء منه وأنه بلغت تكلفته حتى الآن 2 مليون جنيه على مساحة 4900 متر، وأضاف أن مدة العمل فى مشروع المجزر الجديد استغرقت 7 أشهر من وقت الإنشاء وحتى وقت الانتهاء والتسليم، مؤكدا أن المجزر يخدم قرية عرب مطير بمركز البدارى وبعض القرى المجاورة بالمركز ويأتى ذلك ضمن خطة التطوير لمراكز المحافظة والمشروعات الكبيرة.















