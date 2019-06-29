شكاوى من صعوبة التفاضل والتكامل وارتياح لسهولة علم النفس ببنى سوبف

بنى سويف أيمن لطفى

اشتكى طلاب القسم العلمى بلجان الثانوية العامة ببنى سويف من صعوبة أسئلة امتحان "التفاضل والتكامل "، اليوم السبت، بينما أبدى طلاب القسم الأدبي ارتياحهم وسعادتهم لسهولة امتحان علم النفس والاجتماع.

وقال جان هانى لجنة مدرسة الشهيد هشام طعمه ببنى سويف: "إن أسئلة التفاضل والتكامل اتسم معظمها بالصعوبة ولم يراع واضعى الامتحان اختيار وتوزيع الأسئلة وفقا لمستويات الطلاب فضلا عن أن الوقت المحدد للإجابة لم يكن كافيا.

وتلتقط أطراف الحديث دعاء مجدى لجنة مدرسة السيدة خديجة الثانوية ببنى سويف قائلة: "اسئلة التفاضل صعبة وتحتاج إلى تفكير عميق وتركيز وهذا مالم يسمح به الوقت الذى لا يتعدى ساعتين".

أما مصطفى عصام وخالد سيد بلجنة مدرسة مينا صفوت الإعدادية ببنى سويف فأشارا إلى سهولة أسئلة علم النفس والاجتماع وأنها جاءت من داخل المنهج ونماذج الامتحانات التجريبية، فضلا عن أن الوقت المحدد بثلاث ساعات كان كافيا للإجابة على جميع الأسئلة ومراجعتها، ما جعلهم والكثير من زملائهم يخرجون قبل انتهاء الوقت .

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، يوم 8 يونيو الجارى، وتعقد لـ 650 ألف طالبا وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".

كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.

وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.











