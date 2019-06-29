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سفير مصر بفيينا ينقل تهنئة الرئيس السيسى لدول القارة فى احتفال بـ"يوم أفريقيا"

السبت، 29 يونيو 2019 01:08 م
سفير مصر بفيينا ينقل تهنئة الرئيس السيسى لدول القارة فى احتفال بـ"يوم أفريقيا" السفير عمر عامر
فيينا (أ ش أ)

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قال سفير مصر فى فيينا وممثلها أمام المنظمات الدولية عمر عامر، إنه نقل رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى الدول الإفريقية، التى تؤكد على العلاقات الطيبة وتعزيز التعاون المشترك، مشيرا إلى تهنئة مصر بصفتها رئيس الاتحاد الأفريقى لكل دول القارة، بمناسبة احتفال الأمم المتحدة بـ"يوم أفريقيا".

وقال عامر، فى تصريحات لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط فى فيينا، إن مصر تتمنى لكل دول القارة المزيد من التنمية والنجاح والازدهار وتؤكد رغبتها فى زيادة جهود التعاون المشترك مع دول أفريقيا فى كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح أن شركة مصر للطيران قدمت بمناسبة تنظيم مصر لكأس أفريقيا لكرة القدم دعوة إلى أحد الأفارقة لزيارة مصر وحضور المباريات، مشيرا إلى أن نيجيريا تتولى رئاسة المجموعة الأفريقية فى الأمم المتحدة بفيينا، وأن مصر قدمت لها كل الدعم المطلوب فى تنظيم احتفالات يوم أفريقيا.

ولفت إلى حرص العديد من الشخصيات الدولية على المشاركة فى احتفالات "يوم إفريقيا"، بخاصة قيادات الأمم المتحدة فى فيينا ووكالة الطاقة الذرية ومنظمة التنمية الصناعية (يونيدو) ومكتب مكافحة الجريمة والمخدرات ومكتب معاهدة حظر الأسلحة النووية.. معتبرا أن المشاركة الدولية الحاشدة فى "يوم إفريقيا" تعكس مكانة القارة الكبيرة وتأثيرها الواسع على المستوى العالمى.

وأكد عامر حرص مصر على المشاركة فى كافة الاجتماعات الدولية، كما أن لها إسهامات بارزة فى العديد من المنظمات الدولية، مشيرا إلى وجود العديد من مشروعات التعاون الفنى مع منظمة (يونيدو) لدعم مشروعات التنمية فى أفريقيا خاصة فى مجال الطاقة وتحديث الصناعة.

 


السيسى

الرئيس السيسى

السفير عمر عامر

فيينا

سفير مصر فى فيينا

قارة افريقيا

القارة الافريقية

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