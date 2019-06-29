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سعر الدولار اليوم السبت 29-6-2019

السبت، 29 يونيو 2019 11:36 ص
سعر الدولار اليوم السبت 29-6-2019 الدولار _ أرشيفية
كتبت - أمنية جلال

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استقر سعر الدولار اليوم السبت 29-6-2019، حيث ثبت سعر الدولار على مستوى كافة البنوك العاملة فى مصر، وذلك بعد حالة من التراجع شهدتها العملة الأمريكية الأسبوع الماضى.   

واستقر سعر الدولار عند ختام تعاملات أول أمس، وسجل ثباتاً فى سعره بين عدد من البنوك وبعضها، ثابتا عند سعر 16.65 جنيها للشراء، و16.75 جنيها للبيع فى معظم البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، بمقدمتها البنك الأهلى المصرى.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

16.65 جنيه للشراء.

16.75 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

16.65 جنيه للشراء.

16.75 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك مصر

16.65 جنيه للشراء.

16.75 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

16.65 جنيه للشراء.

16.75 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

16.67 جنيه للشراء.

16.76 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

16.64 جنيه للشراء.

16.74 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

16.65 جنيه للشراء.

16.75 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك عودة

16.65 جنيه للشراء.

16.75 جنيه للبيع.


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