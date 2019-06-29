سوبر كورة
Ads
السبت، 29 يونيو 2019 03:51 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

سجينة بريطانية تنهى إضرابها عن الطعام فى سجن ايفين بطهران

السبت، 29 يونيو 2019 02:53 م
سجينة بريطانية تنهى إضرابها عن الطعام فى سجن ايفين بطهران نازنين زاغري
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية على نسختها الفارسية أن نازنين زاغرى السجنية الإيرانية – البريطانية انهت الاضراب عن الطعام بعد أسبوعين احتجاجا على استمرار حبسها بدون وجه حق.

 

كما أنهى زوجها ريتشارد راتكليف أيضا اضرابه عن الطعام الذى بدأه منذ أسبوعين ووقفته الاحتجاجية أمام سفارة إيران فى لندن دعما لزوجته السجينة منذ 3 سنوات فى سجن ايفين سئ السيط شمال العاصمة طهران.

 

وتقضي زاغرى عقوبة السجن للخمس سنوات في إيران، بعد أن صدر الحكم بحقها عام 2016 أثناء زيارة لها فى طهران واتهمتها بالتجسس، وهو الأمر الذي تنفيه.

 

وكانت تطالب زاغرى بإطلاق سراحها بدون شروط وبدأ زوجها ريتشارج وقفة احتجاجية خارج السفارة الإيرانية فى لندن السبت الماضى 15 يونيو.


نازنين زاغري

ايران

بريطانيا

تجسس

ريتشارد راتكليف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

هل تنجح وساطة فرنسا فيما فشل فيه آخرون؟.. ماكرون يحاول إقناع ترامب فى G20 بتخفيف عقوبات إيران لدفع المحادثات.. وجبل طهران تمخض عن فأر بشهادة دبلوماسيين.. روحانى تراجع عن رفع مخزون اليورانيوم رغم انتهاء مهلته

الخميس، 27 يونيو 2019 07:00 م

إيران تلقى بالكرة فى ملعب ترامب والأوروبيين.. طهران تبدأ إجراءات الرد على عقوبات أمريكا..وترفع مخزون اليورانيوم المخصب ليتخطى 300 كلجم.. وزيادته خطوة ثانية فى 7 مايو المقبل.. والاتحاد الأوروبى يكتفى بإعلان أسفه

الخميس، 27 يونيو 2019 05:00 ص

حظر امبراطورية المرشد يثير غضب إيران.. الخارجية تندد وتؤكد:انتهت الدبلوماسية.. طهران تعلن خفض التزامات جديدة فى الاتفاق النووى فى 7يوليو المقبل.. رفع تخصيب اليورانيوم وإعادة مفاعل أراك أبرز خطواتها وتحذير فرنسى

الأربعاء، 26 يونيو 2019 03:00 ص

"لا تراجع ولا استسلام".. ترامب يحكم قبضته على إيران.. واشنطن تفرض عقوبات مشددة غدا.. وطهران تهدد بتقليص الالتزام بالاتفاق النووى حال فشل الأوروبيين فى مساعدتها.. والحرس الثورى لترامب: حافظ على حياة جنودك

الأحد، 23 يونيو 2019 03:30 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سوبر كورة يكشف أولى خطوات كهربا لفسخ تعاقده مع الزمالك

سوبر كورة يكشف أولى خطوات كهربا لفسخ تعاقده مع الزمالك

س و ج.. كيف يتعامل المنتخب مع إصابة جنش وغيابه عن امم افريقيا 2019؟

س و ج.. كيف يتعامل المنتخب مع إصابة جنش وغيابه عن امم افريقيا 2019؟

#٣٠_يونيو_اراده_شعب.. المصريون يحتفلون بالذكرى السادسة للثورة

#٣٠_يونيو_اراده_شعب.. المصريون يحتفلون بالذكرى السادسة للثورة

التعليم: إضافة إجابة بديلة لأحد أسئلة امتحان الجيولوجيا للثانوية العامة

التعليم: إضافة إجابة بديلة لأحد أسئلة امتحان الجيولوجيا للثانوية العامة

خالد صلاح فى ذكرى ثورة 30 يونيو: "اللهم أدم علينا وحدة مصر وقوة شعبها"

خالد صلاح فى ذكرى ثورة 30 يونيو: "اللهم أدم علينا وحدة مصر وقوة شعبها"

الحكم السنغالى ماجيت نداى يدير مباراة مصر واوغندا غداً

الحكم السنغالى ماجيت نداى يدير مباراة مصر واوغندا غداً

العالم يتغنى بنجاح مصر فى تنظيم أمم أفريقيا.. صحف الجزائر تشيد بكرم ضيافة المصريين وتؤكد: القاهرة لا تعرف النوم.. الإعلام المغربى: أرض الكنانة توحد الأشقاء.. وموقع تونسى: كان 2019 بنكهة عالمية على ملاعب الإبداع

العالم يتغنى بنجاح مصر فى تنظيم أمم أفريقيا.. صحف الجزائر تشيد بكرم ضيافة المصريين وتؤكد: القاهرة لا تعرف النوم.. الإعلام المغربى: أرض الكنانة توحد الأشقاء.. وموقع تونسى: كان 2019 بنكهة عالمية على ملاعب الإبداع

طرد عائلة من رحلة طيران أمريكية لسبب غريب.. اعرف التفاصيل

طرد عائلة من رحلة طيران أمريكية لسبب غريب.. اعرف التفاصيل

النقل: إنجاز 4500 كم من المشروع القومى للطرق بتكلفة 75 مليار جنيه حتى الآن

النقل: إنجاز 4500 كم من المشروع القومى للطرق بتكلفة 75 مليار جنيه حتى الآن

صور.. المحمدى يكشف سر تفوقه الهجومى مع الفراعنة ويؤكد: "البطولة من نصيبنا"

صور.. المحمدى يكشف سر تفوقه الهجومى مع الفراعنة ويؤكد: "البطولة من نصيبنا"

شاهد فى دقيقة.. غانا فى صراع شرس مع أسود الكاميرون

شاهد فى دقيقة.. غانا فى صراع شرس مع أسود الكاميرون

"القاهرة مدينة لا يغشاها النعاس".. هكذا تغنت الشروق الجزائرية بجمال مصر

"القاهرة مدينة لا يغشاها النعاس".. هكذا تغنت الشروق الجزائرية بجمال مصر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة