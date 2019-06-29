سجينة بريطانية تنهى إضرابها عن الطعام فى سجن ايفين بطهران

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية على نسختها الفارسية أن نازنين زاغرى السجنية الإيرانية – البريطانية انهت الاضراب عن الطعام بعد أسبوعين احتجاجا على استمرار حبسها بدون وجه حق.

كما أنهى زوجها ريتشارد راتكليف أيضا اضرابه عن الطعام الذى بدأه منذ أسبوعين ووقفته الاحتجاجية أمام سفارة إيران فى لندن دعما لزوجته السجينة منذ 3 سنوات فى سجن ايفين سئ السيط شمال العاصمة طهران.

وتقضي زاغرى عقوبة السجن للخمس سنوات في إيران، بعد أن صدر الحكم بحقها عام 2016 أثناء زيارة لها فى طهران واتهمتها بالتجسس، وهو الأمر الذي تنفيه.

وكانت تطالب زاغرى بإطلاق سراحها بدون شروط وبدأ زوجها ريتشارج وقفة احتجاجية خارج السفارة الإيرانية فى لندن السبت الماضى 15 يونيو.