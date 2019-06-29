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رئيس وزراء اليابان: يجب صياغة مبادئ تقود العالم لمستقبل اقتصادى أفضل

السبت، 29 يونيو 2019 09:11 ص
رئيس وزراء اليابان: يجب صياغة مبادئ تقود العالم لمستقبل اقتصادى أفضل رئيس الوزراء اليابانى
أوساكا (أ ش أ)

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أكد رئيس وزراء اليابان "شينزو آبى" أن التوترات بين بعض الدول تشكل تحديا للنمو الاقتصادى، مشددا على ضرورة صياغة مبادئ تقود العالم إلى مستقبل اقتصادى أفضل وعادل مع سوق تجارية حرة مفتوحة.

 

ورحب آبى، فى مؤتمر صحفى عقده اليوم السبت، عقب ختام أعمال قمة العشرين فى مدينة أوساكا اليابانية، باستضافه بلاده لقمة العشرين، معربا عن اعتقاده بأن العالم لابد أن يتحد لمواجهة كافة التحديات والعمل سويا من أجل إيجاد حلول لها.

 

وأضاف: "إننا لمسنا خلال القمة رغبة الجميع فى إيجاد حلول لجميع القضايا العالقة، ولدى كل دولة إرادة حقيقية لخلق مسار للتقدم المستدام نحو المستقبل".

 

وتابع قائلا: "إننا حاليا نواجه توترات اقتصادية وما زالت المخاطر موجودة ولقد اتفقنا على زيادة النمو الاقتصادى فى ظل العولمة، كما شددنا على مبادئ التجارة الحرة وعلى ضرورة البدء بمسار يهدف الى وضع قواعد جديدة فى هذا المجال".

 

وأكد رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى، أن المشاكل العالمية لابد وأن يتم التصدى لها من الدول كافة ولا يقتصر ذلك على دول بعينها فقط، مشيرا إلى أن الدول المشاركة فى قمة مجموعة العشرين بذلت جهدا كبيرا وسوف تعمل معا فى عالم واحد من أجل تحقيق نمو بيئى، كما أشار فى الوقت نفسه إلى ضرورة تضافر الجهود الدولية للحد من النفايات البلاستيكية.

 

واعتبر أنه يمكن من خلال رؤية واحدة الوصول إلى "تصفير التلوث البيئى" بحلول عام 2050، لافتا إلى أنه تم الاتفاق خلال قمة العشرين على تنفيذ ذلك بشكل عملى، وأعرب عن أمله فى أن يتم استخدام التكنولوجيا والخبرات التى تتمتع بها الدول من أجل الوصول إلى ذلك الهدف .

 


رئيس الوزراء اليابانى

اليابان

قمة العشرين

ختام قمة العشرين

G20

G 20

اوساكا

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