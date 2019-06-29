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رئيس مجلس الأمن: العراق ضحى كثيرا لهزيمة "داعش" وعلى المجتمع الدولى مساندته

السبت، 29 يونيو 2019 03:50 م
رئيس مجلس الأمن: العراق ضحى كثيرا لهزيمة "داعش" وعلى المجتمع الدولى مساندته رئيس مجلس الأمن الدولى ومندوب الكويت الدائم بالأمم المتحدة منصور العتيبى
أ ش أ

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أكد رئيس مجلس الأمن الدولى للدورة الحالية ومندوب الكويت الدائم فى الأمم المتحدة منصور العتيبى، اليوم السبت، أن العراق ضحى كثيرا لهزيمة تنظيم "داعش"، مشيرا إلى أن هناك عزما لخلق آلية لمتابعة إعمار المناطق المحررة.

وقال العتيبى - فى تصريح لقناة السومرية نيوز العراقية - إن زيارة أعضاء بمجلس الأمن الدولى إلى بغداد هى الأولى فى تاريخها، مبينا أنه تم عقد اجتماعات مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدى ورئيس الجمهورية برهم صالح، فضلا عن وزير الخارجية محمد على الحكيم.

وأضاف أن الاجتماعات كانت مثمرة للغاية، فقد تم استعراض العلاقات العراقية مع الدول المجاورة ومواقف العراق تجاه الخليج والتحديات التى تواجه العراق، لافتا إلى أن العراق ضحى كثيرا لهزيمة تنظيم "داعش" والمجتمع الدولى يجب أن يقف معه فى هذه الفترة.

وأشار إلى أن المؤتمر الدولى الذى عقد فى شهر فبراير من العام الماضى، برئاسة كويتية عراقية بمشاركة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى والبنك الدولى، نتج عنه تعهدات من دول كثيرة تجاوزت 30 مليار دولار، مبينا أن السؤال المطروح هو كيف نخلق آلية لمتابعة هذه التعهدات لإعمار المناطق المحررة.

وكان وفد من أعضاء مجلس الأمن الدولي، قد وصل فى وقت سابق من، اليوم السبت، إلى العاصمة بغداد تلبية لدعوة من قبل الحكومة العراقية.

 


مجلس الامن الدولى

الرئيس العراقى

تنظيم داعش

محاربة الارهاب

اعادة اعمار العراق

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