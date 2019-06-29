رئيس جامعة طنطا : اتفاقية لـ "التبادل الطلابي" و "منح" لدراسة الدكتوراه فى الصين

الغربية محمد طارق

أعلن الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا ، عن منح جامعة جيانسو الصينية 13 منحة لدراسة الدكتوراه و13 مهمة علمية لما بعد الدكتوراه لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بجامعة طنطا في مجالات العلوم المختلفة.

وأكد الدكتور مصطفي الشيخ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن جامعة جيانسو الصينية وقعت اتفاقية تعاون مشترك مع جامعة طنطا، بهدف تعزيز التعاون الأكاديمي والعملي بين الجانبين في مجالات التبادل الطلابي وتبادل ورفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس واجراء الأبحاث العلمية المشتركة وعقد الموتمرات والمشروعات البحثية.

وأوضح "الشيخ"، أنه جارى مراسلة الكليات المستهدفة، وهى الزراعة والهندسة والطب والعلوم لترشيح ما تراه مناسباً، على أن تقدم السيرة الذاتية لوكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث وعميد الكلية تمهيداً لاختيار الفائزين لبدء الدراسة فى العام الدراسى المقبل.