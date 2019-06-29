سوبر كورة
Ads
السبت، 29 يونيو 2019 12:36 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس جامعة السادات: التربية أكثر الحقول المتأثرة بثورة التكنولوجيا

السبت، 29 يونيو 2019 12:22 م
رئيس جامعة السادات: التربية أكثر الحقول المتأثرة بثورة التكنولوجيا جانب من المؤتمر
المنوفية - محمود شاكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور أحمد بيومى رئيس جامعة السادات، بمحافظة المنوفية، إن المؤتمر الدولى الأول لجامعة مدينة السادات تبنى الكثير من التحديات، مؤكدًا أن حقل التربية أكثر تحولا، وهو من أهم الحقول المتأثرة بثورة التكنولوجيا وأحدثت به تغيرا جوهريا،وفرضت على التربية التحول لضمان التكيف.

 

وأضاف بيومى، أن المؤتمر فرصة للنقاش للوصول إلى أهداف نضعها أمام قادة الدولة للنهوض بوطننا الغالى،والتأكيد على ثورة العقول المصرية المخلصة.

 

قال الدكتور عادل توفيق إبراهيم عميد كلية التربية بجامعة السادات، ومقرر المؤتمر الدولى الأول بجامعة السادات،أن المؤتمر تواكب مع الذكرى السادسة لثورة يونيو والتى تعتبر إشارة إلى ماضى مازال حاضرا وبشار لمستقبل نتطلع آلية ،وأكد إبراهيم أن تصحيح المفاهيم المغلوطة من أهم المحاور والأهداف التى يسعى اليها كل المؤتمرات

 

جاء ذلك خلال المؤتمر الدولى الأول لجامعة مدينة السادات تحت عنوان " التربية وتحديات القرن الحادى والعشرين" بالتعاون مع الجمعية العلمية لاتحاد كليات التربية ومعاهدها فى الجامعات العربية تحت رعاية الدكتور عمرو عزت سلامة رئيس اتحاد الجامعات العربية والدكتور أحمد بيومى رئيس جامعة السادات والدكتورة شادن معاوية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا.

 

وشارك فى المؤتمر الدكتور حسن الببلاوى رئيس لجنة قطاع الدراسات التربوية والدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم الأسبق والدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم السابق رئيس لجنة قطاع الدراسات التربوية بجمهورية مصر العربية.

 

أوضح الدكتور عادل توفيق عميد كلية التربية رئيس المؤتمر، أن المؤتمر يناقش خمسين بحث وورقة عمل من خلال ست محاور عن الفكر التربوى وتحديات القرن الحادى والعشرين والادارة التعليمية لعمليات التربية ودورها فى مواجهه تحديات القرن الحادى والعشرين، والمناهج التعليمية ودورها فى تنمية قدرات الانسان ومواجهه تحديات القرن الحادى والعشرين، المعلم وتنمية قدرات الانسان لمواجهه تحديات القرن الحادى والعشرين والتطورات التكنولوجية ودورها فى مواجهه تحديات القرن الحادى والعشرين والإبعاد النفسية فى مواجهه تحديات القرن الحادى والعشرين.

 

أكد رئيس المؤتمر أنه يهدف إلى تحليل عمليات التربية ودورها فى ضوء طبيعة العصر الحالى فى بدايات القرن الحادى والعشرين وما تواجهه المجتمعات من تحديات تؤثر فى بناء الإنسان، وتوجيه الباحثين فى مجالات التربية نحو بناء قدرات الانسان للحفاظ على استمرارية المجتمعات وزيادة قدرتها على مواجهه التحديات، والخروج بحلول تساهم فى مواجهة المشكلات التى تواجه النظم التعليمية فى سبيل بناء قدرات الإنسان فى مراحل التعليم المختلفة.

 
٢٠١٩٠٦٢٩_١١١٨٣١_2
 
 
٢٠١٩٠٦٢٩_١١١٨٤١
 
 
WhatsApp Image 2019-06-29 at 11.13.46 AM
 
 
WhatsApp Image 2019-06-29 at 11.13.59 AM
 
 
WhatsApp Image 2019-06-29 at 11.14.06 AM
 
 
WhatsApp Image 2019-06-29 at 11.14.15 AM
 
 
WhatsApp Image 2019-06-29 at 11.14.17 AM
 
 
WhatsApp Image 2019-06-29 at 11.14.20 AM
 
 
WhatsApp Image 2019-06-29 at 11.14.26 AM
 
 
WhatsApp Image 2019-06-29 at 11.14.30 AM
 
 
 

جامعة السادات

مؤتمر دولى

التربية وتحديات القرن

بحوث ودراسات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
المحمدى يكشف سر تفوقه الهجومى مع الفراعنة ويؤكد: "البطولة من نصيبنا"

المحمدى يكشف سر تفوقه الهجومى مع الفراعنة ويؤكد: "البطولة من نصيبنا"

شاهد فى دقيقة.. غانا فى صراع شرس مع أسود الكاميرون

شاهد فى دقيقة.. غانا فى صراع شرس مع أسود الكاميرون

"القاهرة مدينة لا يغشاها النعاس".. هكذا تغنت الشروق الجزائرية بجمال مصر

"القاهرة مدينة لا يغشاها النعاس".. هكذا تغنت الشروق الجزائرية بجمال مصر

وفاة الفنان محمد أبو الوفا وتشييع جثمانه من مسقط رأسه بالفيوم

وفاة الفنان محمد أبو الوفا وتشييع جثمانه من مسقط رأسه بالفيوم

الحكومة تفند شائعة تداول أدوية مسرطنة لعلاج فيروس سى

الحكومة تفند شائعة تداول أدوية مسرطنة لعلاج فيروس سى

روح الفريق الواحد للفراعنة فى أمم أفريقيا تفسد مخطط اللجان الإلكترونية المشبوهة.. أزمة عمرو وردة تكشف تكاتف نجوم المنتخب والمعدن المصرى فى مشوار حصد الكأس الثامنة..والتنظيم المبهر يثير جنون دويلة منتخب المجنسين

روح الفريق الواحد للفراعنة فى أمم أفريقيا تفسد مخطط اللجان الإلكترونية المشبوهة.. أزمة عمرو وردة تكشف تكاتف نجوم المنتخب والمعدن المصرى فى مشوار حصد الكأس الثامنة..والتنظيم المبهر يثير جنون دويلة منتخب المجنسين

مصر قلب أفريقيا النابض.. كان 2019 تجمع رؤساء القارة السمراء.. السيسى يفتتح البطولة ويدعم الفراعنة أمام زيمبابوى.. رئيس غانا يحضر مباراة بلاده أمام بنين بالإسماعيلية.. ورئيس موريتانيا يتابع منتخب بلاده بالسويس

مصر قلب أفريقيا النابض.. كان 2019 تجمع رؤساء القارة السمراء.. السيسى يفتتح البطولة ويدعم الفراعنة أمام زيمبابوى.. رئيس غانا يحضر مباراة بلاده أمام بنين بالإسماعيلية.. ورئيس موريتانيا يتابع منتخب بلاده بالسويس

تعرف على نتائج اليوم الثامن من بطولة امم أفريقيا 2019

تعرف على نتائج اليوم الثامن من بطولة امم أفريقيا 2019

الجمعية الفلكية بجدة: كسوف كلى للشمس الثلاثاء المقبل

الجمعية الفلكية بجدة: كسوف كلى للشمس الثلاثاء المقبل

الخليج الكويتية: الرئيس السيسى رسخ مكانة مصر كدولة قائدة إقليميا وعالميا

الخليج الكويتية: الرئيس السيسى رسخ مكانة مصر كدولة قائدة إقليميا وعالميا

"النهار" الجزائرية: كرم ضيافة المصريين يسعد عشاق الخضر

"النهار" الجزائرية: كرم ضيافة المصريين يسعد عشاق الخضر

زلزالان يضربان جزر ماريانا فى جزيرة سولاويسى الإندونيسية

زلزالان يضربان جزر ماريانا فى جزيرة سولاويسى الإندونيسية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة