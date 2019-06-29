رئيس جامعة الأقصر الجديد يعقد سلسلة إجتماعا.. ويؤكد على العمل بالجامعة كفريق واحد

الأقصر – أحمد مرعى

إنطلق الدكتور بدوى شحات رئيس جامعة الأقصر الجديدة، بأول يوم عمل له بعقد سلسلة من الاجتماعات مع عمداء الكليات والجهاز الإدارى، وأكد لهم أهمية العمل كفريق واحد وبذل الجهد فى تحقيق حلم شعب الأقصر، والذى أصبح واقع بجامعة الأقصر وأهمية تحقيق خدمة تعليمية متميزة للطلاب والوقوف على ما يهم المواطنين من خلال تنظيم العديد من القوافل بقرى الأقصر بالتعاون مع جامعة جنوب الوادى ومحافظة الأقصر.

وأكد رئيس الجامعة الجديد فى اللقاءات مع قيادات كليات الأقصر، على ضرورة تنظيم العمل وتكوين الإدارات المركزية لإنجاز العمل، وقدم الشكر للدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى على دوره فى إنشاء جامعة الأقصر وما قدمه من جهود وتعاون مع محافظ الأقصر، الذى من جانبه قدم كل التسهيلات لجامعة الأقصر

وقام رئيس الجامعة بإرسال برقية تهنئة لرئيس الجمهورية بمناسبة الإحتفال بذكرى الثلاثون من يونيه، وبرقية شكر وتقدير على تحقيق حلم أهالى الاقصر بأنشاء جامعة الأقصر والثقة الغالية بتكليفه رئيسا لجامعة الأقصر .

وكانت قد نشرت الجريدة الرسمية قرار بموافقة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، على إنشاء جامعة الأقصر الجديدة وفصلها تماماً عن جامعة جنوب الوادى،حيث حمل القرار رقم 1481 لسنة 2019، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات،والخاص بتحويل فرع جامعة جنوب الوادى بمحافظة الأقصر إلى جامعة مستقلة بمسمى جامعة الأقصر.

ونص القرار على أن تنشأ بالإضافة إلى الجامعات المنصوص عليها بالمادة الثانية من قانون تنظيم الجامعات (جامعة الأقصر) ومقرها محافظة الأقصر، ويلغى فرع جامعة جنوب الوادى بالأقصر، وإضافة بند لقانون تنظيم الجامعات، حيث تضم جامعة الأقصر الجديدة كليات (كلية الفنون الجميلة – كلية السياحة والفنادق – كلية الحاسبات والمعلومات – كلية الألسن – كلية الآثار – كلية الطب).