رئيس "العربية للتصنيع" يتفقد شركة ألمانية لتصنيع جرارات السكك الحديدية

كتب زكى القاضى

أكد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على أهمية الاستفادة من الخبرات الألمانية المتميزة فى مجال السكك الحديدية.

وشدد التراس، على تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للهيئة، بسرعة تطوير وتحديث السكك الحديدية وتعميق التصنيع المحلى، وفقا لأحدث التكنولوجيات الحديثة، جاء هذا خلال زيارة الفريق عبد المنعم التراس لمقر شركة بومبارديه بمدينة كاسل، وذلك على هامش المنتدى الاقتصادى العربى الألمانى المنعقد بالعاصمة الألمانية برلين.

وأوضح "التراس" أنه تم تفقد خطوط الإنتاج للشركة العالمية المتخصصة في تصنيع جرارات السكك الحديدية، والاطلاع على أحدث تكنولوجيا جرارات الديزل والجرارات الكهربائية، مشيرا إلى عقد مباحثات مع رئيس مجلس الإدارة والمسئولين بالشركة، بهدف نقل وتوطين التكنولوجيا، وتعميق التصنيع المحلى فى مجال الجرارات لمصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع، والمتخصص فى تصنيع الوحدات المتحركة.

وأعرب رئيس الهيئة العربية للتصنيع عن إعجابه بما شاهدوه من جرارات متنوعه تفى باحتياج وزارة النقل، وكذا ملاءمتها لمطالب السكك الحديدية المصرية من حيث كفاءة التشغيل وبرامج الصيانة.

من جانبهم، أشاد وفد شركة بومبارديه العالمية بالخبرات والقدرات التصنيعية المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع في مجال السكك الحديدية، معربين عن تطلعهم لتعزيز التعاون خاصة في ظل مناخ الإستثمار الآمن الجاذب للاستثمارات الذى تشهده مصر وقوة وعمق العلاقات المصرية الألمانية.

كما زار الفريق عبد المنعم التراس، شركة كارشر الألمانية أحد أكبر الشركات الألمانية المتخصصة في تصنيع معدات النظافة للاستخدامات المختلفة من معدات تنظيف الشوارع، وصيانة المسطحات الخضراء، وكذا معدات النظافة الخاصة بالفنادق والمستشفيات ومختلف المنشآت العامة، وكذا ما يخص الاستخدام المنزلى.

وأكد الفريق عبد المنعم التراس، على أهمية الاستفادة من الخبرة الألمانية المتميزة، فى مجال نقل وجمع وإدارة منظومة المخلفات ومعدات النظافة، مشددا علي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بمنظومة إدارة المخلفات ونظافة البيئة والمحافظة علي المظهر الحضاري للمدن والشوارع المصرية بالتنسيق الكامل مع كل من وزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة ووزارة الانتاج الحربى.

وأبدى "التراس" إعجابه بما شاهده من منتجات عالية الجودة تفى بكافة احتياجات السوق المصرى، موضحا أنه تم بحث تعميق التصنيع المحلى و التعاون والشراكة لإنشاء مصنع مشترك لإنتاج هذه المعدات بالهيئة العربية للتصنيع، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلى والمنطقة العربية، وفتح منافذ للتصدير لأفريقيا.

وأعرب المسئولون بشركة كارشر الألمانية، عن تطلعهم لإقامة شراكة مع الهيئة العربية للتصنيع، نظرا لما تمتلكه من إمكانيات تكنولوجيه متميزة، وكوادر بشرية على درجة عالية من التدريب والكفاءة، مشيدين بمناخ الاستقرار الذى تشهده مصر حاليا، والنمو المبشر للاقتصاد المصرى، مما يجعل من مصر نافذة للعبور لإفريقيا والمنطقة العربية.