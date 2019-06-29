سوبر كورة
Ads
السبت، 29 يونيو 2019 08:59 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس "العربية للتصنيع" يتفقد شركة ألمانية لتصنيع جرارات السكك الحديدية

السبت، 29 يونيو 2019 08:13 ص
رئيس "العربية للتصنيع" يتفقد شركة ألمانية لتصنيع جرارات السكك الحديدية الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع
كتب زكى القاضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على أهمية الاستفادة من الخبرات الألمانية المتميزة فى مجال السكك الحديدية.
 
وشدد التراس، على تنفيذ  تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للهيئة، بسرعة تطوير وتحديث السكك الحديدية وتعميق التصنيع المحلى، وفقا لأحدث التكنولوجيات الحديثة، جاء هذا خلال زيارة الفريق عبد المنعم التراس لمقر شركة بومبارديه بمدينة كاسل، وذلك على هامش المنتدى الاقتصادى العربى الألمانى المنعقد بالعاصمة الألمانية  برلين.

وأوضح "التراس" أنه تم تفقد خطوط الإنتاج للشركة العالمية المتخصصة في تصنيع جرارات السكك الحديدية، والاطلاع على أحدث تكنولوجيا جرارات الديزل والجرارات الكهربائية، مشيرا إلى عقد مباحثات مع رئيس مجلس الإدارة والمسئولين بالشركة، بهدف نقل وتوطين التكنولوجيا، وتعميق التصنيع المحلى فى مجال الجرارات لمصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع، والمتخصص فى تصنيع الوحدات المتحركة.

وأعرب رئيس الهيئة العربية للتصنيع عن إعجابه بما  شاهدوه من جرارات متنوعه تفى باحتياج وزارة النقل، وكذا ملاءمتها لمطالب السكك الحديدية المصرية من حيث كفاءة التشغيل وبرامج الصيانة.
 
من جانبهم، أشاد وفد شركة بومبارديه العالمية بالخبرات والقدرات التصنيعية المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع في مجال السكك الحديدية، معربين عن تطلعهم لتعزيز التعاون خاصة في ظل مناخ الإستثمار الآمن الجاذب للاستثمارات الذى تشهده مصر وقوة وعمق العلاقات  المصرية الألمانية.
 
كما زار الفريق عبد المنعم التراس، شركة كارشر الألمانية أحد أكبر الشركات الألمانية  المتخصصة في تصنيع معدات النظافة للاستخدامات المختلفة من معدات تنظيف الشوارع، وصيانة المسطحات الخضراء، وكذا معدات النظافة الخاصة بالفنادق والمستشفيات ومختلف المنشآت العامة، وكذا ما يخص الاستخدام المنزلى.
 
وأكد الفريق عبد المنعم التراس، على أهمية الاستفادة من الخبرة الألمانية  المتميزة، فى مجال نقل وجمع وإدارة منظومة المخلفات ومعدات النظافة،  مشددا علي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بمنظومة إدارة المخلفات ونظافة البيئة والمحافظة علي المظهر الحضاري للمدن والشوارع المصرية بالتنسيق الكامل مع كل من وزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة ووزارة الانتاج الحربى.
 
وأبدى "التراس" إعجابه بما شاهده من منتجات عالية الجودة تفى بكافة احتياجات السوق المصرى، موضحا أنه تم بحث تعميق التصنيع المحلى و التعاون والشراكة لإنشاء مصنع مشترك لإنتاج هذه المعدات بالهيئة العربية للتصنيع، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلى والمنطقة العربية، وفتح منافذ للتصدير لأفريقيا.
 
وأعرب المسئولون بشركة كارشر الألمانية، عن تطلعهم لإقامة شراكة مع الهيئة العربية للتصنيع، نظرا لما تمتلكه من إمكانيات تكنولوجيه متميزة، وكوادر بشرية على درجة عالية من التدريب والكفاءة، مشيدين بمناخ الاستقرار الذى تشهده مصر حاليا، والنمو المبشر للاقتصاد المصرى، مما يجعل من مصر نافذة للعبور لإفريقيا والمنطقة العربية.
 
 

العربية للتصنيع

الفريق التراس

السكك الحديد

تدوير المخلفات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد: انخفاض طفيف فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: انخفاض طفيف فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

غانا أمام مهمة مزدوجة ضد الكاميرون في أمم أفريقيا 2019

غانا أمام مهمة مزدوجة ضد الكاميرون في أمم أفريقيا 2019

المنتخب يختتم اليوم استعداداته لأوغندا.. وأجيرى يتراجع عن تغيير التشكيل

المنتخب يختتم اليوم استعداداته لأوغندا.. وأجيرى يتراجع عن تغيير التشكيل

متحدث الرئاسة: الأزمة السورية تصدرت مباحثات السيسى ومحمد بن سلمان

متحدث الرئاسة: الأزمة السورية تصدرت مباحثات السيسى ومحمد بن سلمان

الكرملين يكشف سر "الترمس" الذى شرب منه بوتين خلال قمة العشرين

الكرملين يكشف سر "الترمس" الذى شرب منه بوتين خلال قمة العشرين

كيف ساهمت قنوات الإخوان فى الترويج لأكذوبة وفاة الرئيس التونسى ؟

كيف ساهمت قنوات الإخوان فى الترويج لأكذوبة وفاة الرئيس التونسى ؟

موجة شديدة الحرارة تجتاح أوروبا.. فرنسا تسجل أعلى درجة فى تاريخها بـ45.9 مئوية.. حرائق الغابات تنتشر فى كتالونيا ووفاة شخصين بإسبانيا.. المنظمة العالمية للأرصاد: 2019 فى طريقه ليصبح بين أشد الأعوام سخونة عالميا

موجة شديدة الحرارة تجتاح أوروبا.. فرنسا تسجل أعلى درجة فى تاريخها بـ45.9 مئوية.. حرائق الغابات تنتشر فى كتالونيا ووفاة شخصين بإسبانيا.. المنظمة العالمية للأرصاد: 2019 فى طريقه ليصبح بين أشد الأعوام سخونة عالميا

فى ثامن أيام أمم أفريقيا 2019.. المغرب تنضم لقائمة المتأهلين لدور الـ 16 و تونس تواصل نزيف النقاط.. مالى تؤجل تأهل نسور قرطاج بالتعادل 1 / 1.. جنوب أفريقيا تنعش آمالها وتحقق الفوز الأول فى "كان"

فى ثامن أيام أمم أفريقيا 2019.. المغرب تنضم لقائمة المتأهلين لدور الـ 16 و تونس تواصل نزيف النقاط.. مالى تؤجل تأهل نسور قرطاج بالتعادل 1 / 1.. جنوب أفريقيا تنعش آمالها وتحقق الفوز الأول فى "كان"

علماء يحاكون الحياة على القمر ببناء مساكن مشابهة أسفل نهر جليدي بسويسرا

علماء يحاكون الحياة على القمر ببناء مساكن مشابهة أسفل نهر جليدي بسويسرا

198 مليون دولار أمريكى إيرادات فيلم الإنيميشن The Secret Life of Pets

198 مليون دولار أمريكى إيرادات فيلم الإنيميشن The Secret Life of Pets

"مصر 2019" ملتقى نجوم الكرة العالمية.. مهاجم برشلونة أخر الوافدين

"مصر 2019" ملتقى نجوم الكرة العالمية.. مهاجم برشلونة أخر الوافدين

سوبر كورة.. مشكلتين في أمم إفريقيا 86 و2006 انتهت بتتويج الفراعنة

سوبر كورة.. مشكلتين في أمم إفريقيا 86 و2006 انتهت بتتويج الفراعنة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة