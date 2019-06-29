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رئيس الطائفة الإنجيلية مهنئًا بثورة 30 يونيو: "أعادت للشعب استقراره"

السبت، 29 يونيو 2019 10:28 ص
رئيس الطائفة الإنجيلية مهنئًا بثورة 30 يونيو: "أعادت للشعب استقراره" القس أندريه زكي
سارة علام

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هنأ رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكى، الشعب المصرى، والرئيس عبد الفتاح السيسى، بالذكرى السادسة لثورة 30 يونيو.

وقال رئيس الطائفة الإنجيلية فى تصريحات صحفية لـ"اليوم السابع": "ثورة 30 يونيو أعادت للشعب المصرى استقراره وحريته، بفضل تكاتف جميع أبناء الوطن، وقواتنا المسلحة والشرطة، الذين ضحوا بأرواحهم لما فيه خير للوطن، وهى تمثل إرادتنا الحقيقية، لبناء دولة المواطنة والعيش المشترك".

وأضاف:"أهنئ الرئيس السيسى والشعب المصرى بهذه المناسبة بالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلى العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية فى مصر، ونصلى من أجل أن يوفق الله الرئيس والحكومة لاستكمال بناء مصر الحديثة القوية".

 


اندريه زكى

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ثوره 30 يونيو

الطائفة الانجيليه

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