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رئيس الصين يدعو لتنسيق الجهود بين بكين وباريس للدفاع عن التعددية

السبت، 29 يونيو 2019 02:00 م
رئيس الصين يدعو لتنسيق الجهود بين بكين وباريس للدفاع عن التعددية الرئيس الصينى
(أ ش أ)

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دعا الرئيس الصينى شى جين بينج، اليوم السبت، إلى بذل جهود منسقة بين الصين وفرنسا للدفاع عن التعددية، وسط تغيرات عالمية عميقة لم يشهدها العالم فى قرن.

جاء ذلك فى تصريح للرئيس الصينى خلال اجتماعه مع نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون، على هامش قمة مجموعة الاقتصادات العشرين الكبرى (مجموعة العشرين) فى مدينة أوساكا اليابانية.

فى سياق منفصل، أكد بينج أهمية التمسك بتطبيق مفاهيم الانفتاح والنزاهة وإفادة الشعوب عبر التنمية المستدامة، مشيرا إلى تأييد بلاده لإنشاء بنية تحتية عالية الجودة كنقطة انطلاق مهمة لتعزيز التنمية الشاملة.

وقال بينج، فى تصريحات قبيل اختتام قمة العشرين أعمالها فى أوساكا، إن منتدى قمة "الحزام والطريق" للتعاون الدولى، الذى انعقد بنجاح فى بكين قبل نحو شهرين حقق نتائج مثمرة، مشددا على أهمية تحقيق الدول الاندماج بشكل أفضل فى سلاسل التوريد والصناعة والقيمة عالميا من خلال الروابط الشاملة.

وأضاف أن الصين ستواصل تعزيز التواصل السياسى والتعاون العملى على أساس الرؤية والتوافق المشتركين للمجتمع الدولى، للإسهام فى تعزيز نمو قوى ومستدام ومتوازن وشامل للاقتصاد العالمى وتحقيق التنمية عالية الجودة والازدهار لجميع البلدان.


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