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خدمات إضافية يقدمها العلاج على نفقة الدولة.. تعرف عليها × 4 معلومات

السبت، 29 يونيو 2019 09:00 ص
خدمات إضافية يقدمها العلاج على نفقة الدولة.. تعرف عليها × 4 معلومات دواء - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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تؤدى المجالس الطبية المتخصصة “العلاج على نفقة الدولة“، مجموعة من الخدمات الطبية، بخلاف تلك التى تؤديها للجمهور، والتى لا تقل أهمية للحكومة عن علاج المصابين بالأمراض المختلفة.
 

اليوم السابع يستعرض فى تحليل معلومات الخدمات الإضافية التى يقدمها العلاج على نفقة الدولة:

 
 

من التكليفات الإضافية 

 
1- الكشف الطبى على المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية.
 
2- الكشف على المرشحين لمنصب المحافظ ، نائب المحافظ.
 
3- الكشف الطبى على طالبى الترشيح لعضوية مجلس النواب.
 
4- الكشف على الشباب (فى سن التجنيد) من المصابين بالسرطان المحولين من الإدارة العامة للتجنيد بوزارة الدفاع لإعداد تقرير طبى بالحالات للإدارة العامة للتجنيد. 

العلاج على نفقة الدولة

الانتخابات

الكشف الطبى على المرشحين

اليوم السابع بلس

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