خبير أمنى: كتائب الإخوان بالسوشيال ميديا تتحرك وفق مخططات مخابراتية تركية

كتب محمد أبو عوض

قال اللواء عصام نصار الخبير الأمنى، إن هناك جهود كبيرة تبذل من خلال الدولة لمواجهة الشائعات التي تروجها الجماعات الإرهابية لمحاولة نشر البلبلة، وإثارة الرأى العام، من مخططات مع شركاء لهم فى التيارات السياسية والتي فضحتهم خلية الأمل.

وتابع الخبير الأمنى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن جماعة الإخوان الإرهابية تسعى بشكل مستمر لنشر الشائعات والعبث بمقدرات البلاد وإثارة البلبلة من أجل التأثير على الإنجازات التى تقوم بها الحكومة والدولة، وتشويه النجاحات التى حققها الإصلاح الإقتصادي، وأيدها الشعب المصرى، وتحمل مرارتها، والآن يجنى ثماره.

وأوضح "نصار"، أن الفبركة الإعلامية التي تقوم بها جماعة الإخوان والتيارات التابعة لهم عبر الصفحات والتجمعات على مواقع السوشيال ميديا المختلفة، تتم من خلال دعم قطري وتركي على أعلى مستوى يتضمن خلايا داخل مخابرات تلك الدول تحرك تلك الكتائب الالكترونية الإخوانية التي تقوم بعمليات الفبركة والادعاءات وخلق الأكاذيب ضد الدولة وانجازاتها.