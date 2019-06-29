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خبير أمنى: خلية الأمل فضحت خريطة عمل الكتائب الإلكترونية

السبت، 29 يونيو 2019 12:05 م
خبير أمنى: خلية الأمل فضحت خريطة عمل الكتائب الإلكترونية زياد العليمى
كتب محمد أبو عوض

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قال اللواء عماد محروس الخبير الأمنى إن إحباط الأجهزة الأمنية فى مصر لمخططات الجماعة الإرهابية وفضح تعاونهم مع التيارات السياسية التى ارتمت فى أحضانهم، كشفت عددا من الملفات المهمة وفى المقدمة منه أن هذه الجماعة الإرهابية وأعوانها يختارون الموضوعات والقضايا التى يروجونها عبر مواقع التواصل، لخدمة أهدافهم.

وتابع الخبير الأمنى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن من بين مخططات جماعة الإخوان الإرهابية فى خلية الأمل ضرب النجاحات التى حققتها الدولة المصرية وأجهزتها فى ملف بطولة الأمم الأفريقية، وفى الملف الأفريقى والعلاقات المصرية التى عادت لأمجادها مع الأشقاء فى القارة السمراء، وهو ما ظهر فى مخططاتها فى خلية الأمل وفى التحقيقات التى كشفتها القضية.

وكانت نيابة أمن الدولة قد أمرت بحبس 11 متهماً فى القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى "خلية الأمل"، بعدما وجهت إليهم تهم ارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة - على نحو متعمد - عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة فى مؤسسات الدولة.


خلية الأمل

جماعة الاخوان الارهابية

الاجهزة الامنية

تنظيم الامل

الكتائب الإلكترونية

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الخميس، 27 يونيو 2019 11:51 م

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