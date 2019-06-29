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حبس "مسجل خطر" بتهمة سرقة السيارات بالتجمع 4 أيام

السبت، 29 يونيو 2019 12:42 م
حبس "مسجل خطر" بتهمة سرقة السيارات بالتجمع 4 أيام حبس-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس "مسجل خطر"، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة محتويات السيارات بالتجمع الخامس.

ترجع الواقعة عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة التجمع الخامس، من ضبط عاطل، سبق اتهامه فى 7 قضايا آخرهم قضية "سرقة وسائل نقل"،  لقيامه بارتكاب وقائع السرقات من داخل السيارات بأسلوب "كسر الزجاج".

بمواجهته اعترف بارتكاب واقعتين سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط 2 جهاز كمبيوتر "لاب توب" ونظارة شمسية بمسكنه، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المسروقات، وتم تحرير المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

 

 


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نيابة القاهرة الجديدة

سرقة السيارات

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