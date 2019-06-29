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حبس متهم بتجميع 3 ملايين جنيه من مدخرات العاملين بالخارج 4 أيام

السبت، 29 يونيو 2019 05:55 م
حبس متهم بتجميع 3 ملايين جنيه من مدخرات العاملين بالخارج 4 أيام حبس - أرشيفية
كتبت أمنية الموجى

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أمرت النيابة العامة، بحبس متهم 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات في اشتراكه مع شقيقه المقيم بإحدى الدول العربية، بتجميع مدخرات العاملين بالخارج، بلغت حجم تعاملاتها خلال عام 3 ملايين جنيه.
 
 
 
وذكرت التحريات الأمنية، قيام شقيقين أحدهما يعمل حالياً بدولة عربية، والآخر داخل الدولة، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالدولة العربية التي يعمل بها الأول بالعملة الأجنبية من خلال الأول وتوفيرها للتجار والمستوردين مقابل إيداعهم ما يعادل قيمتها بالجنية المصري وبأسعار السوق السوداء على حساب الثاني بأحد البنوك بسوهاج، ليقوم باستلامها وتوصيلها لذوى العاملين المصريين من أبناء مركز سوهاج نقداً مقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، ما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
 
 
 
وتبين من التحريات أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندي ما يعادل ثلاثة ملايين جنيه مصري.

التحقيق مع متهمين

الاستيلاء على 3 مليون ونصف

نيابة الأموال العامة

تجميع مدخرات العاملين

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