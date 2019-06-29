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حبس متهمين بالاستيلاء على 2.5 مليون بزعم توظيفها فى اللحوم المجمدة 4 أيام

السبت، 29 يونيو 2019 05:31 م
حبس متهمين بالاستيلاء على 2.5 مليون بزعم توظيفها فى اللحوم المجمدة 4 أيام كلبش - أرشيفية
كتبت أمنية الموجى

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أمرت نيابة الأموال العامة، بحبس شخصين 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة فى اتهامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية بدعوى توظيفها مقابل أرباح شهرية.

 

وكشفت التحريات الأمنية، بأن المتهمين أحدهما صاحب مؤسسة للتجارة وتوريد المواد الغذائية، وآخر صاحب مكتب لتوريد وتجارة المجمدات، تلقا مبالغ مالية منهم بلغت 2.5 مليون جنيه بزعم توظيفها فى مجال تجارة اللحوم المجمدة مقابل أرباح شهرية، إلا أنهما قاما بإعطائهما الفائدة المتفق عليها لفترة ثم توقفا، وامتنعا عن رد المبالغ المالية التى تحصلا عليها منهم.

 

 وأكدت التحريات أن المتهمين بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال تلقى الأموال من المُبلغين وآخرين، بزعم توظيفها واستثمارها فى تجارة اللحوم.


التحقيق مع متهمين

الاستيلاء على 2 مليون ونصف

نيابة الأموال العامة

توظيف الأموال

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