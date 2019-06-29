سوبر كورة
Ads
السبت، 29 يونيو 2019 01:23 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

حبس المتهم بقتل ربة منزل بالخرطوش أثناء مشاهدتها أثاث عروسة بالشرقية

السبت، 29 يونيو 2019 01:21 م
حبس المتهم بقتل ربة منزل بالخرطوش أثناء مشاهدتها أثاث عروسة بالشرقية حبس - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت نيابة بلبيس العامة، بإشراف المستشار محمد القاضي، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، منذ قليل، حبس المتهم بقتل ربة منزل بطلق خرطوش، بطريق الخطأ، أثناء مشاهدتها أثاث عروسة، من شرفة منزلها، 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت النيابة العامة للمتهم، تهمة القتل الخطأ وحيازة سلاح وذخيرة بدون ترخيص.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطاراً من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بوصول "سحر ه م" ربة منزل مقيمة مركز بلبيس، بطلق خرطوش بالصدر والوجه.

تبين من التحريات الأولية، أثناء تواجد المجنى عليها بشرفة منزلها لمشاهدة عفش عروسة، قام أحد الشباب بإطلاق أعيرة خرطوش ابتهاجا بنقل العفش، مما أسفر عن حدوث إصابة المجنى عليها، وتوفيت متأثرة بإصابتها.

تبين من التحريات التى قام بها الرائد إسلام عواد، رئيس المباحث، وبإشراف العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الجنوب، قيام الشاب المتهم بإطلاق الخرطوش، ويدعى "أحمد ع غ"، بإطلاق الخرطوش، ابتهاجا بنقل أثاث العروس.

تم التحفظ على المتهم، وبحوزته السلاح المستخدم فى الواقعة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 25673 جنح مركز بلبيس لسنة 2019.

 


الشرقية

شارع المطافي

عفش عروس

طلق خرطوش

مركز بلبيس

قتل ربة منزل بالخرطوش

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ضبط المتهم بقتل ربة منزل بالخرطوش أثناء مشاهدتها أثاث عروسة بالشرقية

السبت، 29 يونيو 2019 12:43 م

ضبط المتهمين بقتل ربة منزل لخلافات على حد أرض زراعية بالشرقية

السبت، 29 يونيو 2019 12:41 م

مصرع ربة منزل بطلق خرطوش طائش أثناء مشاهدتها نقل أثاث عروس بالشرقية

السبت، 29 يونيو 2019 12:00 م

حبس المتهمين بسرقة وقتل مسن داخل مزرعة بالشرقية

السبت، 29 يونيو 2019 11:11 ص

مقتل ربة منزل بالشرقية لخلافات على حدود أرض زراعية

الجمعة، 28 يونيو 2019 11:26 ص

السجن المشدد 3 سنوات لـطالب جامعى تعاطى الهيروين فى الشرقية

الخميس، 27 يونيو 2019 03:49 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
طرد عائلة من رحلة طيران أمريكية لسبب غريب.. اعرف التفاصيل

طرد عائلة من رحلة طيران أمريكية لسبب غريب.. اعرف التفاصيل

النقل: إنجاز 4500 كم من المشروع القومى للطرق بتكلفة 75 مليار جنيه حتى الآن

النقل: إنجاز 4500 كم من المشروع القومى للطرق بتكلفة 75 مليار جنيه حتى الآن

صور.. المحمدى يكشف سر تفوقه الهجومى مع الفراعنة ويؤكد: "البطولة من نصيبنا"

صور.. المحمدى يكشف سر تفوقه الهجومى مع الفراعنة ويؤكد: "البطولة من نصيبنا"

شاهد فى دقيقة.. غانا فى صراع شرس مع أسود الكاميرون

شاهد فى دقيقة.. غانا فى صراع شرس مع أسود الكاميرون

"القاهرة مدينة لا يغشاها النعاس".. هكذا تغنت الشروق الجزائرية بجمال مصر

"القاهرة مدينة لا يغشاها النعاس".. هكذا تغنت الشروق الجزائرية بجمال مصر

وفاة الفنان محمد أبو الوفا وتشييع جثمانه من مسقط رأسه بالفيوم

وفاة الفنان محمد أبو الوفا وتشييع جثمانه من مسقط رأسه بالفيوم

الحكومة تفند شائعة تداول أدوية مسرطنة لعلاج فيروس سى

الحكومة تفند شائعة تداول أدوية مسرطنة لعلاج فيروس سى

روح الفريق الواحد للفراعنة فى أمم أفريقيا تفسد مخطط اللجان الإلكترونية المشبوهة.. أزمة عمرو وردة تكشف تكاتف نجوم المنتخب والمعدن المصرى فى مشوار حصد الكأس الثامنة..والتنظيم المبهر يثير جنون دويلة منتخب المجنسين

روح الفريق الواحد للفراعنة فى أمم أفريقيا تفسد مخطط اللجان الإلكترونية المشبوهة.. أزمة عمرو وردة تكشف تكاتف نجوم المنتخب والمعدن المصرى فى مشوار حصد الكأس الثامنة..والتنظيم المبهر يثير جنون دويلة منتخب المجنسين

مصر قلب أفريقيا النابض.. كان 2019 تجمع رؤساء القارة السمراء.. السيسى يفتتح البطولة ويدعم الفراعنة أمام زيمبابوى.. رئيس غانا يحضر مباراة بلاده أمام بنين بالإسماعيلية.. ورئيس موريتانيا يتابع منتخب بلاده بالسويس

مصر قلب أفريقيا النابض.. كان 2019 تجمع رؤساء القارة السمراء.. السيسى يفتتح البطولة ويدعم الفراعنة أمام زيمبابوى.. رئيس غانا يحضر مباراة بلاده أمام بنين بالإسماعيلية.. ورئيس موريتانيا يتابع منتخب بلاده بالسويس

تعرف على نتائج اليوم الثامن من بطولة امم أفريقيا 2019

تعرف على نتائج اليوم الثامن من بطولة امم أفريقيا 2019

الجمعية الفلكية بجدة: كسوف كلى للشمس الثلاثاء المقبل

الجمعية الفلكية بجدة: كسوف كلى للشمس الثلاثاء المقبل

الخليج الكويتية: الرئيس السيسى رسخ مكانة مصر كدولة قائدة إقليميا وعالميا

الخليج الكويتية: الرئيس السيسى رسخ مكانة مصر كدولة قائدة إقليميا وعالميا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة