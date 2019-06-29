حبس المتهم بقتل ربة منزل بالخرطوش أثناء مشاهدتها أثاث عروسة بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

قررت نيابة بلبيس العامة، بإشراف المستشار محمد القاضي، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، منذ قليل، حبس المتهم بقتل ربة منزل بطلق خرطوش، بطريق الخطأ، أثناء مشاهدتها أثاث عروسة، من شرفة منزلها، 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت النيابة العامة للمتهم، تهمة القتل الخطأ وحيازة سلاح وذخيرة بدون ترخيص.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطاراً من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بوصول "سحر ه م" ربة منزل مقيمة مركز بلبيس، بطلق خرطوش بالصدر والوجه.

تبين من التحريات الأولية، أثناء تواجد المجنى عليها بشرفة منزلها لمشاهدة عفش عروسة، قام أحد الشباب بإطلاق أعيرة خرطوش ابتهاجا بنقل العفش، مما أسفر عن حدوث إصابة المجنى عليها، وتوفيت متأثرة بإصابتها.

تبين من التحريات التى قام بها الرائد إسلام عواد، رئيس المباحث، وبإشراف العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الجنوب، قيام الشاب المتهم بإطلاق الخرطوش، ويدعى "أحمد ع غ"، بإطلاق الخرطوش، ابتهاجا بنقل أثاث العروس.

تم التحفظ على المتهم، وبحوزته السلاح المستخدم فى الواقعة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 25673 جنح مركز بلبيس لسنة 2019.