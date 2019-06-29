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حالة الطقس اليوم السبت 29/6/2019 فى مصر والدول العربية

السبت، 29 يونيو 2019 12:00 ص
حالة الطقس اليوم السبت 29/6/2019 فى مصر والدول العربية حالة الطقس- أرشيفية
كتب محمود راغب

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نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربي اليوم السبت  ، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا.

 حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، وتنشط الرياح الشمالية الغربية على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد وجنوب سيناء، كما تنشط على غرب البحر المتوسط؛ ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك . 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس فى الأردن 

نهاراً

تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلاً، وتكون أقل من مُعدلاتها بالنسبة لهذا الوقت من العام بقليل.
ويكون الطقس صيفياً مُعتدلاً في أغلب المناطق، في حين يكون حاراً في مناطق الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة ، مع ظهور السحب المنخفضة في أجزاء مُختلفة من المملكة خاصة خلال ساعات الصباح.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية مُعتدلة السرعة تنشط خلال ساعات ما بعد الظهر والعصر في عموم المناطق. 

وفي خليج العقبة:

- الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة. 

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-15 سم). 

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 26 درجة مئوية.

ليلاً

يكون الطقس مُعتدلاً إلى لطيف، كما ترتفع نسبة الرطوبة في الأجواء خاصة خلال ساعات الليل المتأخرة مع ظُهور كميات من السحب المنخفضة.
وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السُرعة.
 

الطقس فى فلسطين 

 يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ليكون الطقس صيفياً اعتيادياً في المناطق الجبلية وحاراً نسبياً الى حار في المناطق السهلية والمنخفضة وحارا جداً في الأغوار. في ساعات الليل يسود طقس منعش ولطيف في الجبال ومعتدل في باقي المناطق . الرياح تكون جنوبية غربية نهاراً وتتحول الى شمالية غربية في الليل وتكون سرعة الرياح معتدلة وتنشط أحياناً في الليل. 

 


الطقس

حالة الطقس

الارصاد

درجات الحرارة

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